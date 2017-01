Cum a jignit Ilie Năstase un şeic din Dubai şi ce a fost nevoit să facă pentru a mai putea pleca din Emirate

Există însă un loc în care Ilie Nastase nu s-a bucurat de-a lungul carierei sale de prea multă popularitate, iar acesta este Dubai. Un incident petrecut la începutul anilor 1980 a făcut ca ilie să joace o singură dată acolo. A povestit-o chiar el în cartea sa autobiografică, scrisă de o americancă. “Şeicul de pe atunci, nu-i mai reţin numele, ridicase o arenă uriaşă în mijlocul deşertului şi a vrut să organizeze un turneu de tenis la care chemase toţi jucătorii de top. Premiile erau uriaşe, 250.000 de dolari pentru învingător, 100.000 de dolari pentru finalist. Erau de un nivel fantastic pentru vremurile acelea. Cum necum am ajuns în finală, unde am întâlnit un polonez, care avea un joc incomod. Din cauza terenului, mi s-a desprins talpa de la un adidas şi a trebuit să trimit pe cineva la vestiar să-mi aducă o bandă adezivă. Pentru că respectivul nu vorbea engleza a durat destul de mult. La un moment dat, cineva s-a ridicat din tribună şi mi-a strigat: haide odată, ce faci? Trebuie să joci!. Atunci m-am întors la el şi am zbierat cât am putut: Taci băi pijama, ce pana mea vrei?”

Ilie nu ştia însă că cel care îl apostrofase era chiar şeicul, cel mai puternic om de stat. A aflat asta abia la final, de la impresarul turneului, care l-a pus să-i trimită acestuia o scrisoare în care să-şi ceară scuză, pentru că altfel a doua zi n-ar mai fi părăsit ţara. De frică să nu fie reţinut, Ilie a făcut-o şi a scăpat, dar niciodată nu a mai fost invitat la Dubai.