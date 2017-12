Cristina Neagu s-a întors plângând acasă şi a identificat principala problemă a naţionalei de handbal feminin. Ce crede ea despre prestaţia arbitrilor

La revenirea în ţară a echipei noastre, Cristina a vorbit despre evoluţia echipei, având lacrimi în ochi/

"Sunt tristă, sunt frustrată, sunt dezamagită. Au trecut multe ore de la meci, însă nu mi-am revenit. Mă afectează foarte mult această eliminare, pentru că am simţit că avem o atmosferă foarte bună la echipă şi că se putea mai mult. Din păcate, cred că ne-a fost frică să visăm la mai mult. Au existat aşteptări şi acum, şi de fiecare dată. Eu am încercat de fiecare dată sa-mi fac datoria pentru naţională. Şi am făcut-o şi de data asta, cât am putut de bine. Acest sistem eliminatoriu a pus mare presiune pe echipă şi lucrul ăsta eu l-am simţit imediat. Din vestiar, de la încălzire, din timpul meciului. Am încercat să vorbesc cu fetele, e foarte greu să schimbi lucrurile în momentele acelea. Am jucat cu frică, asta s-a întâmplat. Ştiu că lumea vorbeşte despre ratări şi greşeli, însa echipa României n-a fost la fel de relaxată ca în meciurile din grupă şi asta a fost problema”, a declarat Cristina Neagu la Telekom Sport, continuând: "Pe viitor, trebuie să fim mai relaxate. Şi îmi doream să jucăm mai mult cum am făcut-o în meciurile din grupă. Nimic altceva. Şi, aşa cum am zis, marea noastră problemă e apărarea. În apărare poate nu trebuie atât de multă ştiinţă, cât muncă şi inimă în apărare. Pentru că am primit foarte multe goluri şi e foarte greu să înscrii 30 de goluri meci de meci ca să poţi să câştigi meciuri. Dacă scoteam 5-6 mingi în aparare, era un meci chiar relaxant pentru noi şi câştigam la o diferenţă relaxantă şi nu mai trăiam stresul din finalul de meci. Chiar şi în minutul 59 şi 30 de secunde noi am avut un atac bun şi am înscris. Însă, mă rog, am jucat şi foarte mult din meci în inferioritate numerică. Eu nu vorbit de arbitraje de obicei, dar a fost cel puţin ciudat, pentru că la un moment dat aveam sentimentul că orice facem în aparare cineva va fi eliminat. Însă cu siguranţă nu arbitrii au pierdut meciul".