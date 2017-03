Cristian Ţopescu, cetăţean de onoare al Capitalei: „Dacă vă amintiţi comentariile mele, acestea se încheiau mereu cu...“

“Dacă domnul Cristian Ţopescu nu ar fi existat, el ar fi trebuit să fie inventat. Nu-mi imaginez performanţa sportivă, lumea presei şi a televiziunii fără personalitatea lui Cristian Ţopescu. Este o personalitate care a ştiut întotdeanua, printr-o mare receptivitate la nou, să fie în pas cu vremurile, să se adapteze si este pentru noi toţi un reper profesional şi uman”, a spus Gabriela Firea. Primarul Capitalei a adăugat că timp de câţiva ani a fost colegă la Televiziunea Română cu Cristian Ţopescu şi au avut câteva evenimente pentru care au colaborat, arătând că l-a urmarit de când era copil, apoi la maturitate a învăţat foarte mult ca jurnalist de la fostul comentator sportiv: “Am fost întotdeauna impresionată de modul minuţios, perfecţionist şi creativ în care domnul Cristian Ţopescu s-a ocupat de toate transmisiile marilor competiţii naţionale sau ale lumii”.

Cristian Ţopescu i-a mulţumit primarului pentru numirea sa ca cetăţean de onoare al oraşului în care s-a considerat “acasă”. “De-a lungul a numeroşi ani, comentând transmisiuni sportive directe, am vorbit despre o fată din Oneşti, Nadia Comăneci, am vorbit despre un fiu al Deltei, Ivan Patzaichin, am vorbit despre o fiică a Bârladului, Andreea Răducan, despre un bucureştean, Ilie Năstase, despre un braşovean, Ion Ţiriac, despre un constănţean, considerat de mulţi unul dintre cei mai valoroşi fotbalişti români din toate timpurile, alături de Nicolae Dobrin şi de Ilie Balaci, mă refer la Gheorghe Hagi şi tot din judeţul Constanţa, la o mare campioană, Elena Frâncu, vicecampioana mondială la handbal feminin, Simona Amânar, campiona olimpică la gimnastică, Cătălina Ponor, tripla campioană olimpică la Atena în 2004. O listă lungă de sportive şi sportivi cărora le datorez această onoare de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti. Dacă vă amintiţi comentariile mele din transmisiunile directe ale Televiziunii Române, acestea se încheiau cu cuvintele «Legătura la Bucureşti, legătura acasă», pentru că, pentru mine, Bucureştiul este şi va fi întotdeauna acasă”, a spus Cristian Ţopescu.