Celebrul Bernie Ecclestone a fost dat afară de la conducerea Formula One, unde activa încă din 1974!

Liberty Media a preluat drepturile comerciale ale Formulei 1 pentru opt miliarde de dolari, conform BBC.

"Suntem încântaţi că am finalizat achiziţionarea Formulei 1 şi că îl avem pe Chase ca nou director. Există o mare şansă de a face acest sport mai mare şi avem certitudinea că Chase va reuşi acest lucru. Îi mulţumim lui Bernie Ecclestone pentru ce a făcut în Formula 1", a declarat Greg Maffei, preşedinte Liberty Media Corporation, potrivit News.ro. Chase Carey, în vârstă de 62 de ani, a fost vicepreşedinte la 21st Century Fox, care aparţine magnatului Rupert Murdoch.

Cu câteva ore înainte de anunţul Liberty Media, Bernie Ecclestone afirmase că a fost demis de la conducerea Formula One Group, care administrează drepturile comerciale ale Formulei 1.

"Am fost dat afară astăzi. Este oficial. Nu mai conduc compania. Locul meu a fost luat de Chase Carey", a declarat Ecclestone, în vârstă de 86 de ani pentru publicaţia Auto Motor und Sport. El a precizat că i s-a oferit să fie "un fel de preşedinte de onoare". "Habar nu am ce înseamnă acest lucru", a spus Ecclestone, care nu a precizat dacă a acceptat această ofertă. În septembrie 2016, trustul american de media Liberty Media a anunţat că va prelua controlul Formula One, compania care administrează competiţiile de Formula 1.

În noua structură a companiei va avea un rol de conducere şi fostul director tehnic al echipei de Formula 1 Ferrari, Ross Brawn. Fost pilot şi proprietar de echipe de curse, Bernie Ecclestone, în vârstă de 86 de ani, este implicat în conducerea celui mai important sport automobilistic din 1974.