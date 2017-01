Ce a spus Katerina Siniakova după ce a eliminat-o pe Simona Halep la Shenzhen

Siniakova s-a impus în trei seturi, 6-3, 4-6, 7-5, după mai bine de două ore de joc, victoria din faţa Simonei fiind primul ei succes în faţa unei jucătoare de Top 10 mondial. "Am încercat să mă concentrez pe fiecare punct. A fost greu, am scăpat câteva puncte care mi-au ramas în minte. Sunt bucuroasă însă că am învins-o pe Simona. Sper că nu este ultimul meci pentru mine aici", a spus Siniakova imediat după terminarea partidei.

În sferturile de finală ale turneului de la Shenzhen, Siniakova o va întâlni pe sârboaica Nina Stojanovici, locul 142 mondial.

