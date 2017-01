Ce cred americani despre Simona Halep şi de ce cred ei că nu se poate impune

Simona Halep este o figură aparte în peisajul tenisului feminin. Pe de o parte, este criticată pentru că nu a reuşit să câştige niciun turneu de Grand Slem, însă pe de altă parte este lăudată deoarece de trei ani se menţine în Top 5 WTA, performanţă pe care doar ea şi Serena Williams o au în palmares. Ne place sau nu, Simona arată însă an de an fluctuaţii de formă, care îi influenţează evoluţiile. Americanii de la Tennis Magazine, poate cei mai competenţi analişti în domeniu, consider că Halep duce lipsă de performanţe majore, deoarece clachează în momentele cheie.

Înălţimea nu e de partea ei

"În ultimii doi ani, românca a părut să fie cea mai mare rivală a Serenei Williams şi urmaşa ei. Halep a fost una dintre jucătoarele care au pătruns în Top 10 în 2014 şi a fost la două game-uri distanţă de o victorie la Roland Garros. Având doar 1,68 metri înălţimea, ea i-a înnebunit pe fani cu loviturile ei şi cu capacitatea de a reveni în faţa unor oponente mult mai impunătoare.

Halep fost cea care a început anul 2016 pe locul al doilea şi cu un 3-0 în faţa lui Kerber în întâlnirile directe (în 2016, cele două s-au întâlnit de 5 ori, iar germanca a câştigat 4 dintre aceste meciuri). Loveşte însă mult mai variat decât Kerber, dar cei cinci centimetri fac diferenţa.Înălţimea nu va fi niciodată de partea lui Halep, dar vârsta este. Va implini 26 de ani abia în septembrie, astfel că este cu aproape un deceniu mai tânără decât Serena şi cu doi ani mai mică decât Radwanska, Kerber sau Cibulkova. Slăbiciunea lui Halep este perfecţionismul. Din frustrare, de multe ori transformă o lovitură proastă în alte patru la fel. Dar dacă va învăţa ceva din ce s-a întâmplat în tenisul feminin în 2016, acela este că lucrurile bune li se întamplă celor care au răbdare să se întâmple", a scris sursa citata, prekluată de ziare.com. Americanii au făcut şi o paralelă între Simona Halep şi Angelique Kerber, liderul la zi WTA. “Ştiţi la ce se gândeşte Simona când o vede pe Kerber pe primul loc? Sigur îşi spune: puteam sa fiu eu! De altfel, ascensiunea lui Kerber pe primul loc are o mare legătură cu Simona, deoarece nemţoaica a învins-o de patru ori in 2016", mai precizează Tennis Magazine.

Atacă primul Grand Slem la Melbourne

După eliminarea de la Shenzhen, Simona Halep a declarat că are nevoie de câteva zile de pauză. Apoi va merge la Melbourne pentru a pregăti Australian Open, primul Grand Slem al anului, programat între 16 şi 29 ianuarie. “Am fost puţin obosită pentru că este abia al doilea meci al anului şi nu mi-am intrat încă în ritm. Vin după o pauză de două luni şi e normal să am dificultăţi în a juca meciuri”, a spus Simona după ce a pierdut la Shenzhen. Întrebată dacă e ok în ceae ce priveşte relaţia cu antrenorul Darren Cahill, Halep a fost categorică: “Colaborez de doi ani cu el, este o relaţie bună. Sper să lucrez cu el mult timp şi nu mă gândesc să schimb antrenorul“. Australian Open este şi pentru Darren Cahill o încercare important. Cotat ca fiind unul dintre cei mai buni antrenori din lume, Cahill are nevoie de rezultate la Antipozi, pentru a-şi respecta blazonul. Anul trecut, Simona, la primul sezon cu el antrenor full time, a dezamăgit, fiind eliminată chiar în primul tur de chinezoaica Shuai Zhang, care la vremea respectivă ocupa locul 133 în lume.