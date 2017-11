Ce aşteaptă Cosmin Contra de la meciul de mâine, pe care naţionala îl joacă împotriva Turciei

Cosmin Contra are încredere în băieţii săi şi este convins că aceştia vor evolua foarte bine în meciul de mâine. ”Trebuie să avem continuitate în exprimare, trebuie să îmbunătăţim faza de atac, să avem mai multe ocazii. Am convingerea că, mâine, băieţii vor evolua la fel de bine ca în meciul cu Kazahstan, la fel de bine ca în meciul cu Danemarca. Încrederea asta pe care am căpătat-o în cele două meciuri trebuie să se vadă şi mâine”.

Este o onoare să-l aibă adversar pe cel mai bun antrenor al tuturor timpurilor. ”Mircea Lucescu este cel mai mare antrenor român, cu rezultate excelente în ultimii 15-20 de ani. Este un exemplu de urmat pentru cei tineri. Să te duelezi cu un asemenea antrenor întotdeauna este un lucru bun, o onoare. Mă interesează meciul de mâine şi apoi o să avem 5 zile în care o să pot să mă gândesc şi la meciul cu Olanda”, a mai declarat Cosmin Contra.