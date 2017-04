Becali, discurs ca pe vremuri: „Nu e bine să vorbeşti de arbitri, dar a fost vădit, acest Kovacs ne-a distrus tot timpul“

"Am jucat mai bine decât ei. Am avut multe alte ocazii de a marca, au avut şi ei o bară. Am avut noroc, dar noi am avut mai multe ocazii. În mare parte, 70 la sută jocul a fost dominat de noi. Azi am jucat şi împotriva lui Istvan Kovacs. Când câştigi nu e bine să vorbeşti de arbitri, dar a fost vădit, el ne-a distrus tot timpul, e împotriva noastră", a spus Becali. El consideră că în mod normal FCSB va câştiga titlul: "Normal eu spun că Steaua. Acum am scos pe Craiova şi Dinamo, cred că sunt scoase din calcule. Rămâne să vedem ce facem cu Astra, că CFR nu mă interesează", a adăugat Becali.

Formaţia FCSB a învins Dinamo, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 2-1, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii I, în care cele două echipe au avut câte un jucător eliminat şi jocul a fost întrerupt pentru scurt timp de două ori din cauza suporterilor care au intrat pe teren.