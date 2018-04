Barcelona poate sărbători azi titlul 25 din istoria clubului

Eliminată surprinzător în sferturile Ligii Campionilor, FC Barcelona are un sezon intern fără cusur. Echipa lui Ernesto Valverde a trecut şi peste etapa a 33-a fără a fi învinsă şi, prin jocul rezultatelor care a afectat celelalte echipe, a ajuns să mai aibă nevoie de numai un punct pentru a cuceri al 25-lea titlu de campioană. Titlu care ar veni cu patru etape înainte de final şi pănă să se dispute derbyul cu Real Madrid, programat pe 6 mai, pe Nou Camp. Practic, dacă Barca nu pierde la Deportivo, formaţia lui Florin Andone fiind antepenultima în clasament şi ameninţată serios de retrogradare, atunci catalanii pot sărbători titlul chiar la meciul cu Real, programat săptămâna viitoare.

Pentru Barcelona acest titlu ar veni după doar un an de pauză. Anul trecut a câştigat Real Madrid, care acum însă are un sezon intern slab, dar străluceşte în Liga Campionilor. Barca se află totuşi la mare distanţă faţă de Real, la numărul campionatelor câştigate, 24 faţă de 33, chiar dacă în era Messi, începută în 2004, a recuperat mult. Cu Messi în echipă, catalanii au pierdut de cinci ori titlu, câştigându-l de opt ori.

Chiar dacă e virtual campioană, Barcelona mai are o provocare măreaţă. Să termine sezonul neînvinsă. Până acum, din 33 de meciuri, Iniesta şi compania au câştigat 25 de partied, iar opt le-au terminat la egalitate. Celta Vigo (de două ori), Getafe, Las Palmas, Sevilla, Atletico Madrid, Espanyol şi Valencia au reuşit să smulgă câte un punct viitoarei campioane, Getafe şi celta Vigo chiar pe terenul acesteia.

Doar două echipe au reuşit până acum să termine neînvinse un sezon. Athletic Bilbao a făcut-o în sezonul 1929/30, iar Real Madrid doi ani mai târziu, în sezonul 1931/32. Însă pe atunci campionatul Spaniei avea doar 10 echipe şi se jucau 18 etape.

În actuala formulă, recordul pentru cele mai puţine înfrângeri într-o ediţie de campionat este împărţit de rivalele Real şi Barcelona. Madrilenii au pierdut o singură dată în sezonul 1988/89, iar catalanii au reuşit aceeaşi performanţă în stagiunea 2009/10.

Ultimul titlu pentru Iniesta



Titlul 2017/2018 va fi special şi pentru Andres Iniesta. Căpitanul Barcelonei se desparte de echipa pentru care joacă de la 13 ani şi pentru care a cucerit 31 de trofee: 4 Ligi ale Campionilor, 8 titluri de campion, 6 Cupe ale Spaniei, 7 Supercupe ale Spaniei, 3 Supercupe ale Europei, 3 Campionate Mondiale ale Cluburilor. Un adevărat recordman, aflat la egalitate cu Messi, care a câştigat tot 31 de trofee pentru Barca. Iniesta şi-a dat acceptul să plece în China şi va semna cu Tianjin Quanjian, formaţie la care va evolua în următorii trei ani, cu drept de prelungire pentru încă un sezon. Iniesta va încasa de la chinezi 37 de milioane de euro. Andres Iniesta va împlini 33 de ani peste o lună şi este la Barcelona din 1996.

Meciul Deportivo La Coruna – FC Barcelona este duminică, de la ora 21.45

Messi, de cinci ori golgheter

Titlul cu numărul 25 îi va aduce, aproape sigur şi trofeul de golgheter lui Leo Messi. Argentinianul are 29 de goluri înscrise, cu cinci mai mult decât principalul său rival, Cristiano Ronaldo. Pentru Messi ar fi al cincilea titlu de golgheter în La Liga, după cele cucerite în 2010, 2012, 2013 şi 2017. În comparaţie cu el, CR 7 a fost cel mai bun marcator din campionat doar de trei ori - 2011, 2014, 2015. Numai Luis Suarez a reuşit să spargă, în 2016, monopolul celor doi.

Clasamentul în Spania

1. FC Barcelona 83 puncte 33 meciuri

2. Atletico Madrid 72 puncte 34 meciuri

3. Real Madrid 68 puncte 33 meciuri

4. Valencia 66 puncte 34 meciuri

5. Betis 56 puncte 34 meciuri

90 de trofee câştigate de Barcelona

Liga Campionilor: 5

Campionatul Spaniei: 24

Cupa Spaniei: 29

Supercupa Europei: 5

Supercupa Spaniei: 12

Campionatul Mondial al Cluburilor: 3

Cupa UEFA: 4

Cupa Ligii Spaniei: 2

Cupa Eva Duarte: 3

Cupa Oraşelor târguri: 3