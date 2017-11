Banii nu te fac şi om: Gigi Becali, reacţie cruntă după ce Alibec a plâns în hohote pe bancă. Budescu, dezgustat de fani

FCSB s-a calificat în 16-imile Ligii Europa, după un meci în care a şi fost „furată“, după cum „Adevărul“ a scris aici. Partida a fost umbrită însă de căderea nervoasă a lui Denis Alibec. Acesta a suferit enorm pentru că, fără gol în acest campionat, n-a reuşit să înscrie nici în meciul cu Hapoel Beer Sheva.

La finalul întâlnirii, toţi cei care au acordat interviuri la Digi Sport şi la Telekom Sport au fost întrebaţi despre acest episod. Cea mai cruntă replică a venit din partea lui Gigi Becali. După câteva minute însă, probabil, atenţionat că a dat-o în bară, latifundiarul şi-a mai „îndulcit“ tonul.

Ce au declarat cei intervievaţi?

Gigi Becali (finanţator FCSB): Ce lacrimi? Nici nu ştiu. A plâns, probabil, nemulţumit de nereuşitele lui. El azi n-a contat. Eşti apostrofat, dacă mingea e la tine pe 16 metri şi o dai la adversar. Eşti apostrofat, ce să faci? N-a fost presiune. E Dumnezeu. Nu stăm să vorbim de Alibec, e bucurie. Steaua e calificată în primăvară, e bucurie mare. Dacă Alibec îşi doreşte, să demonstreze.

Am fost, aseară, la echipă, am vorbit cu el (n.r. - Alibec). El e supărat, n-am ce să-i reproşez. N-a putut. Ce poţi să-i spui unui jucător, când nu poate? Îi reproşez când e obraznic. Acum, ce să-i reproşez băiatului? N-a putut. Dacă nu joci, suporterii... ehe! Huiduie, ce să faci? Asta e cu suporterii. Are o atitudine. Când plângi pentru nereuşite, înseamnă că e bine.

Am luat şi bani, ne-am calificat. Am avut un 11 metri si eliminare, nu ne-a dat. Nu e niciun fel de problemă. Egalul ăsta e ca o victorie. Bucurie, bucurie, bucurie.

Dică are misiunea lui, trebuie să îmbine lucrurile astfel încât să poată evolua şi jucătorii tineri, dar şi cei odihniţi. Campionatul e mai important pentru noi, e prima opţiune. A jucat cu copiii odihniţi. Nu vedeţi ce geniu de antrenor am? A calificat echipa în primăvară. E pe primul loc în campionat.

Nicolae Dică (antrenor FCSB): Îmi pare rău pentru Denis. Nu trece printr-o perioadă bună, dar încercăm să-l ajutăm să-şi revină, să dea din nou goluri. El trebuie să aibă încredere în continuare în el şi sunt sigur că îşi va reveni. Eu am încredere în el şi sper să ne ajute la meciurile viitoare. Nu cred că are o problemă cu suporterii, Alibec e iubit de fani!

Sunt fericit că am reuşit calificarea în primăvara europeană! Consider că adversarii de la Beer Sheva nu ne-au pus probleme, noi am avut ocazii clare de a marca, dar, din păcate, n-am reuşit să le fructificăm. Nu comentez arbitrajul, dar cred că ar trebui să vezi o asemenea fază, mai ales că era acolo şi arbitrul adiţional.

Nu mă gândeam că vom ajunge în primăvara europeană, pentru că la început mi-am propus să prindem o grupă, fie ea de Ligă sau de Europa League. Acum mă bucur că ne-am calificat, sunt fericit!

Legat de un nou contract, eu sper să rămân la Steaua până la vară, sunt modest, în fotbal se pot întâmpla multe. Sunt concentrat să am rezultate cât mai bune, doar ele mă ţin în funcţie şi ele îmi vor aduce prelungirea contractului.

Constantin Budescu (mijlocaş FCSB): Nu e normal ce i se întâmplă lui Alibec. A făcut destul de multe pentru Steaua, anul trecut a marcat foarte multe goluri. Acum nu se descurcă prea bine, dar trebuie susţinut, nu ce s-a întâmplat, când a fost huiduit. Asta e ţara în care trăim, se uită repede ce faci bine, din păcate. Nu e normal. Am fost în meciul tur în Israel, au pierdut cu 2-1 şi toată lumea a stat 10 minute după meci şi a aplaudat. Din păcate, suntem departe.