Azarenka ştie de ce a pierdut în faţa Simonei Halep. Ce va face de acum fostul lider mondial, învins de româncă

Halep s-a impus cu 7-5, 6-2 şi va juca în sferturi cu Johanna Konta. Viktoria Azarenka, abia revenită în circuit după ce a născut, a explicat în faţa presei cauzele înfrângerii din faţa Simone.:"Am jucat destul de bine, dar in primul set am ratat prea mult. Din pacate, n-am facut lucrurile potrivite in momentele importante. Am luat multe decizii gresite, am facut prea multe erori nefortate.I-am cedat prea multe puncte si nu sunt bucuroasa. Acum, asta e, ma duc acasa si stau cu fiul meu. Indiferent daca pierd sau castig el tot o sa-mi zambeasca", adeclarat Azarenka, conform ziare.com,