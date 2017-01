ANALIZĂ: 100 pentru Isăilă. Care sunt efectele impunerii „regulii U21“ în Liga I

Dacă la nivelul primei reprezentative s-a mai reuşit câte o calificare la un turneu final, măcar o dată la opt ani, echipele naţionale de tineret şi de juniori au avut rezultate catastrofale din 1990 încoace.

În cei 24 de ani în care a condus Federaţia Română de Fotbal, Mircea Sandu a avut 8 calificări din 57 posibile cu echipele de tineret şi juniori. Cu Răzvan Burleanu în frunte, naţionalele U-21, U-19 şi U-17 au ratat 10 turnee finale din 10. De cele mai multe ori, atunci când au încercat să-şi justifice eşecurile, selecţionerii au dat vina pe baza de selecţie redusă. Ceea ce era în mare parte adevărat. Cu câteva excepţii, jucătorii tineri îşi găseau foarte greu un loc în primul unsprezece al echipelor de prim eşalon, înţesate de fotbalişti aduşi de pe toate meleagurile lumii.

„E nevoie de un efort comun al echipelor naţionale”

Totuşi, în actualul sezon, noua regulă impusă de Federaţia Română de Fotbal, aceea a obligativităţii utilizării unui fotbalist român sub 21 de ani în timpul partidelor a rezolvat cel puţin problema cantitativă a ariei de selecţie. Statisticianul Răzvan Toma a realizat pe blogul său o analiză extrem de minuţioasă, din care a rezultat faptul că, din totalul de 370 de fotbalişti care au jucat în sezonul de toamnă, nu mai puţin de 100 au fot eligibili pentru a fi selecţionaţi în naţionala de tineret. Aşadar, Daniel Isăilă are de unde alege. Rămâne de văzut dacă efectele acestei reguli se vor face simţite şi în rezultatele tricolorilor mici. „Ne-am consultat şi cu staff-ul tehnic al primei reprezentative pentru a crea o punte de legătură mult mai mare între prima reprezentivă şi naţionala de tineret. Dacă facem o analiză a Ligii I, nu puteam avea parte de un număr aşa mare de jucători tineri, fără acea regulă. Ceea ce însemamnă că s-a lărgit baza de selecţie şi e nevoie de un efort comun al celor două echipe tehnice“, a comentat preşedintele Răzvan Burleanu.

Viitorul e lider şi la capitolul tineri

Deloc surprinzător, liderul Viitorul Constanţa are cei mai mulţi tineri sub 21 de ani, 13, urmată de cele două rivale, Dinamo şi Steaua, cu câte 11. Fosta campioană CFR Cluj are cei mai puţini, numai 3. 29 dintre cei 100 au jucat peste jumătate dintre meciuri. La polul opus, 37 dintre ei au jucat sub 3 partide, ceea ce înseamnă că prezenţa lor a fost mai mult simbolică. 25 dintre ei şi-au trecut numele pe lista marcatorilor, iar 15 au reuşit cel puţin o pasă decisivă. Împărţiţi pe posturi, 3 sunt portari, 24 fundaşi, 47 mijlocaşi şi 26 atacanţi.

Este important să înţelegem ce stă în spatele acestei reguli, ce mesaj se transmite prin ea. Mesajul este: «Găsiţi talentele, promovaţi talentele şi integraţi talentele! Oameni buni, preocupaţi-vă de tinerii jucători, găsiţi-i, promovaţi-i şi integraţi-i!» Christoph Daum

selecţioner România

Fotbaliştii U21 din Liga I

ASA Tg. Mureş (10 jucători)

1994: Dobrosavlevici (fundaş) 18 jocuri (1.606 minute)/ 0 goluri/ 0 assist-uri, Petra (m) 1 (5)/0/0, Petriş (m) 4 (37)/0/0, O. Ursu (a) 4 (269)/0/0

1995: Candrea (m) 16 (947)/1/0, *Bg. Moga (p) 1 (45)/0/0

1996: *Sb. Bucur (f) 3 (180)/0/0, Feketics (a) 8 (282)/0/1

1997: *Deaconu (m) 8 (286)/0/0

1999: *Hamed (m) 3 (135)/0/0

Astra Giurgiu (4)

1994: Al. Ioniţă II (m) 18 (1.455)/1/0

1996: Balaure (m) 9 (245)/0/0, R. Moise (a) 6 (220)/0/0

1997: *Val. Gheorghe (m) 2 (14)/0/0

FC Botoşani (6)

1994: G. Miron (f) 17 (1.371)/0/0

1995: Greu (m) 7 (227)/0/0, Târnovan (m) 4 (144)/1/0

1996: Juncănaru (m) 1 (3)/0/0

1997: *L. Fülöp (a) 6 (237)/1/0

1999: *Moruţan (m) 4 (147)/0/0

CFR Cluj (3)

1995: *Horj (f) 17 (1.179)/0/0, Păun-Alexandru (m) 15 (893)/0/1

1996: Al. Chiriţă (m) 6 (306)/0/0

Concordia (7)

1994: *Asanache (f) 3 (108)/0/0, Cr. Ciobanu (a) 6 (335)/2/0

1995: Grădinaru (m) 19 (1.515)/1/1, Răsdan (a) 1 (80)/0/0 – plecat, *Rogoveanu (m) 1 (12)/0/0

1996: *Novacek (f) 1 (1)/0/0, R. Răducanu (a) 7 (414)/0/0

Dinamo (11)

1994: *Brănescu (p) 16 (1.440)/0/0, Corbu (f) 1 (90)/0/0, S. Filip (f) 16 (1.418)/1/0

1995: Rotariu (m) 20 (1.503)/6/1, *Daniel Popa (a) 8 (161)/0/0, I.D. Şerban (m) 5 (186)/0/0

1996: Nedelcearu (f) 19 (1.710)/3/0, Vl. Olteanu (f) 4 (107)/0/0

1997: *Dudea (f) 3 (13)/0/0, Pat. Petre (m) 8 (115)/0/0, Tîrcoveanu (m) 1 (12)/0/0

Gaz Metan (4)

1994: *Bic (m) 13 (874)/1/0, Buziuc (a) 4 (19)/0/0, Iul. Cristea (f) 20 (1.263)/0/0

1998: *Olaru (a) 6 (60)/0/0

Pandurii (10)

1994: *A. David (f) 1 (45)/0/0, *Hlistei (m) 7 (415)/0/1

1995: Piţian (f) 14 (723)/0/0, Trifu (a) 12 (467)/0/1, *Trocan (m) 2 (89)/0/1

1996: *Brînzan (f) 5 (158)/0/0, *Pirtea (m) 2 (57)/0/0, *Pîrcălabu (a) 10 (565)/0/0

1997: *L. Tudor (f) 1 (45)/0/0

1998: *Dodoi (a) 3 (47)/0/0

CSM Poli Iaşi (5)

1994: Ct. Ştefănescu (m) 12 (647)/1/0

1997: *Chelaru (f) 3 (110)/0/0

1998: *Danale (a) 1 (13)/0/0, *Târşă (m) 7 (429)/1/0

1999: *Ad. Moldovan (a) 5 (159)/0/0

Poli Timişoara (6)

1994: Iul. Roşu (m) 7 (254)/0/0

1995: Bărbuţ (m) 19 (1.661)/1/1, Bocşan (f) 14 (1.260)/0/0

1997: Mailat (m) 13 (190)/0/0, Sorescu (m) 5 (208)/0/0

1999: Sîntean (a) 2 (2)/0/0

Steaua (11)

1994: Enceanu (m) 2 (70)/0/0, Ov. Popescu (m) 14 (797)/0/0, Fl. Tănase (m) 11 (851)/3/0

1995: Val. Cojocaru (p) 2 (180)/0/0 – plecat

1996: Tudorie (a) 7 (328)/1/1

1997: *Botă (a) 1 (45)/0/0, Vîlceanu (m) 1 (45)/0/0

1998: *Man (m) 5 (295)/1/1, Vl. Mihalcea (m) 1 (8)/0/0, Onţel (a) 1 (11)/0/0

1999: *M. Mihai (m) 1 (1)/0/0

CSU Craiova (4)

1997: A. Ivan (a) 19 (1.604)/5/0, A. Manea (m) 4 (181)/0/1

1998: *Vlădoiu (f) 1(62)/0/0

2000: *Screciu (m) 3 (70)/0/0

Viitorul Constanţa (13)

1994: G. Iancu (m) 18 (947)/3/1, Mitache (f) 2 (83)/0/0, Ţîru (f) 20 (1.786)/1/0

1995: Hodorogea (f) 10 (622)/1/0, Vînă (a) 2 (57)/0/0

1996: Cioablă (a) 1 (33)/0/0, R. Marin (m) 20 (1.800)/4/2

1997: Cicîldău (m) 6 (190)/0/0, Dr. Nedelcu (f) 17 (1.119)/1/0, Al. Stoica (a) 5 (195)/0/1

1998: Casap (m) 3 (119)/1/0, Fl. Coman (a) 13 (967)/1/1, *D. Dumitrescu (m) 1 (63)/0/0

FC Voluntari (6)

1994: Tăbăcariu (m) 7 (266)/0/0, Voduţ (a) 3 (124)/0/0

1995: Căpăţînă (a) 21 (1.211)/2/0, G. Deac (m) 6 (129)/0/0, Popadiuc (m) 17 (694)/1/0

1999: *Leasă (f) 1 (1)/0/0

Statistică: romaniastats.wordpress.com