adidas lansează un model de pantof cu ţesături realizate din transformarea deşeurilor marine. Cât costă în România

Subliniind angajamentul brandului pentru eco-inovaţie, Parley UltraBOOST X a fost creat în urma colaborării dintre adidas cu Parley for the Oceans, ce vizează transformarea deşeurilor marine în ţesături performante. Inspirat din energia nemărginită a apelor oceanelor, designul pantofului combină abordarea sustenabilă a modei, definitorie pentru Stella McCartney, cu utilizarea inovatoare a tehnologiei, specifică adidas.

Cyrill Gutsch, fondator Parley for the Oceans: „Stella McCartney este un pionier, o adevărată rebelă. Viziunea ei de a crea moda fără a folosi piele sau blană a fost radicală atunci când şi-a început cariera, şi este consolidată acum. Ea a fost dintotdeauna un model pentru mine. Parteneriatul cu ea este o onoare şi o oportunitate uriaşă pentru iniţiativa Ocean Plastic. adidas a fost o familie pentru Parley încă de la început, conducând şi implementând Strategia Parley AIR în cel mai ambiţios şi eficient mod. Ambii sunt agenţi ai schimbării care ne ajută să conturăm o nouă realitate ce permite co - existenţa în pace a oceanelor şi rasei umane şi chiar încurajează cooperarea dintre ele.”

„Cred cu tărie în crearea unor haine care sunt construite conform principiilor etice şi sunt menite să reziste, iar aceasta este o ideologie care îşi pune amprenta pe fiecare piesă pe care o fac. Pentru mine, conservarea şi respectarea planetei sunt fundamentale în ceea ce produc şi întotdeauna încerc să fac un efort să iau aceste lucruri în considerare când creez. Sunt cu adevărat impresionată de munca depusă de adidas şi Parley for the Oceans pentru crearea materialelor folosite în colecţia noastră de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru performanţă.”, a declarat Stella McCartney.

Inovativ şi prietenos cu mediul, Parley UltraBOOST X foloseşte fibrele performante Parley Ocean Plastic™ pentru tricotarea materialului Primeknit din care sunt făcuţi pantofii. Construiţi să reflecte forma naturală a piciorului femeii, pantofii se mulează perfect, ca o şosetă ce asigură mai multă stabilitate. Pantofii au un sistem inovator de şireturi de un alb mat modern, care susţine mişcările rapide şi scoate în evidenţă silueta feminină şi designul în tendinţe pentru care Stella McCartney este bine cunoscută.

Pantofii adidas by Stella McCartney Parley UltraBOOST X sunt disponibili în magazinele adidas din România la preţul de 1.001 lei.