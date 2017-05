Şansa lui Jose Mourinho prin care îşi poate salva sezonul. Totul despre finala Ligii Europa, de azi, de la Stockholm

Finala Ligii Europa va avea loc în această seară, ora 21.45 (Pro TV şi Dolcesport) la Stockholm, şi le va aduce faţă în faţă pe Manchester United şi Ajax Amsterdam. UEFA a anunţat că nu există niciun motiv ca partida să fie amânată, din cauza atentatului de la Manchester, dar a recomandat organizatorilor să sporească măsurile de securitate. Totodată, fanii au fost rugaţi să vină mai devreme la stadion, deoarece vor fi controale suplimentare la Friends Arena (50.000 de locuri), care va găzdui în premieră o finală de cupă europeană.

Din punct de vedere fotbalistic, Manchester United porneşte ca favorită, având în spate forţa financiară, un lot cu nume sonore şi un antrenor poreclit The Special One. Jose Mourinho riscă însă să-şi strice faima din cauza secetei de rezultate notabile. Portughezul n-a mai câştigat un trofeu european din 2010, când a luat Liga Campionilor cu Inter Milano. El a terminat această ediţie a Premier League pe locul 6, care nu-i permite accesul în Liga Campionilor, astfel că singura şansă de a sta din toamnă la masa bogaţilor este să câştige Europa League. Indiferent de rezultat, fanii lui United nu sunt deloc încântaţi de Mourinho, care a cheltuit sute de milioane de euro pe transferuri, şi a cucerit în sezonul 2016-2017 doar Cupa Ligii Angliei. Portughezul resimte presiunea asupra sa şi înaintea finalei a declarat că Ajax nu avea ce căuta în Liga Europa, din moment ce a fost eliminată din Liga Campionilor: "Ei sunt o echipă de Liga Campionilor. Cred că o echipă nu ar trebui să poată juca în două competiţii europene în acelaşi sezon şi cred că ar trebui să plece acasă dacă nu se califică în grupele Ligii. Noi am ajuns în Europa League pentru că am terminat sezonul trecut pe locul al cincilea şi am luat startul în competiţie încă de la început!"



Ibrahimovici lipseşte

De partea celaltă, Ajax revine într-o finală de cupă europeană după 21 de ani. În 1996, lăncierii au pierdut în Liga Campionilor contra lui Juventus, după ce, cu un an înainte câştigaseră trofeul în faţa lui Milan. A fost echipa lui Van der Saar, Blind, Rijkaard, fraţii De Boer, Kluivert sau Overmans, antrenaţi de Louis Van Gaal. Fiul lui Kluivert, Justin, joacă acum la Ajax, în vreme ce băiatul lui Blind, Daley, evoluează acum pentru Manchester United.

Va fi a 3-a oară când o echipă olandeză şi una englezească se întâlnesc într-o finală europeană (Tottenham - Feyenoord în 1974 şi Ipswich - AZ Alkmaar în 1981). În prima s-au impus olandezii, in cea de-a doua englezii. Cele două formaţii au probleme destul de mari de efectiv. La United vor lipsi Ibrahimovici, Rojo, Shaw, Young (accidentaţi) şi Bailly (suspendat), în vreme ce la Ajax nu pot juca Viergever (suspendat) şi Sinkgraven (accidentat).

Ajax a câştigat în 1992 Cupa UEFA, devenită ulterior Liga Europa, după o finală cu AC Torino. Manchester United n-a ajuns niciodată în ultimul act al acestei competiţii. Recordul de trofee al Ligii Europa este deţinut de Sevilla, care a triumfat de cinci ori. Ajax şi Manchester United s-au întâlnit de patru ori în cupele europene, împărţindu-şi victoriile.

Echipele probabile:

Ajax: Onana- Veltman, De Ligt, Sánchez, Riedewald - Klaassen, Schöne, Ziyech - Traoré, Dolberg, Younes Antrenor: Peter Bosz

Manchester United: Romero- Valencia, Jones, Blind, Darmian - Fellaini, Herrera, Pogba - Lingard, Rashford, Mkhitaryan Antrenor: Jose Mourinho

Arbitru: Damir Skomina (Slovenia)