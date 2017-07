STUDIU Doi din trei angajaţi s-au îngrăşat din cauza muncii la birou. Lipsa sportului, oboseala şi mesele neregulate, de vină pentru creşterea în greutate

Concret, pentru cei 66% dintre participanţii la sondaj care au spus că s-au îngrăşat în ultimul an, lipsa practicării unui sport este considerată cauza principală, 85% dintre aceştia enunţând acest factor. Totodată, jumătate din cei care s-au îngrăşat în ultimul an au luat în plus 5 kilograme, 38% au luat între 5 şi 10 kilograme, iar restul de 14% au acumulat peste 10 kilograme.

Mai mult de jumătate din respondenţi au precizat că nu au fost la sală şi nu au practicat niciun sport în ultimele 6 luni, cauzele principale fiind lipsa timpului şi oboseala.

În schimb, cei care practică regulat sport, se află în grupul respondenţilor care şi-au menţinut greutatea: 29% din ei fac sport cel puţin odată pe săptămână.

Mesele neregulate, vinovate

În topul motivelor din cauza cărora angajaţii au acumulat kilograme în plus se mai regăsesc oboseala şi mesele neregulate, acestea fiind alese de circa 70% dintre respondenţi ca fiind vinovate într-o proporţie mare şi foarte mare de acest aspect.

Cei care s-au îngrăşat susţin că nivelul ridicat de stres este un indicator important în procesul de îngrăşare. De asemenea, majoritatea angajaţilor care s-au îngrăşat, mănâncă pe fond de stres, consumă o dată pe zi carbohidraţi şi se culcă după ora 23.00.

Potrivit studiului, 75% din cei chestionaţi consumă carbohidraţi cel puţin o dată pe zi (pâine covrigi, paste, cartofi, dulciuri, etc.), iar aproape jumătate dintre participanţii la studiu consideră că snacks-urile se numără printre factorii care cauzează creşterea în greutate.

„Alimentaţia sănătoasă nu înseamna o dietă strictă, ci ne ajută să avem o stare generală de bine şi mai multă energie. Este important să conştientizăm că aceste lucruri sunt posibile cu o alimentaţie potrivită şi cu respectarea orelor de somn. Nutriţia nu este esenţială doar pentru siluetă, ea joacă un rol mai important pentru sănătatea noastră şi pentru felul în care arătăm şi funcţionăm”, a explicat Valentin Bunea, founder & managing partner al centrului de nutriţie Body Engineering.

Câţi bani dau angajaţii pe mâncare

Majoritatea celor chestionaţi (87%) consideră grăsimile alimentare responsabile de îngrăşare şi/sau boli cardiovasculare. În ceea ce priveşte sumele pe care le alocă pentru mâncare, 2 din 10 participanţi (19%) la sondaj obişnuiesc să sară peste masa de prânz în zilele de lucru, 37% dintre ei iau prânzul pe birou, o altă treime (32%) mănâncă în sala de mese şi doar 10% ies la cantină/restaurant.

Mai puţin de jumătate (43%) dintre cei chestionaţi îşi aduc pachet de acasă pentru masa de prânz. O treime (29%) obişnuieşte să îşi cumpere mâncare gătita de la cantină/restaurant, 15% preferă snacks-urile, iar 11% mâncare de tip fast-food sau pizza.

Majoritatea (75%) respondenţilor alocă sub 15 lei pentru masa de prânz. O treime (32%) alocă sub 10 lei, 43% - cheltuie între 10 şi 15 lei, 19% - între 15 şi 20 de lei şi doar 6% obişnuiesc să dea pentru prânz peste 20 de lei.

.