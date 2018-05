Premii FreeEx: Rise Project, Dragoş Pătraru şi Filip Toni, paznic de şcoală, printre premianţii libertăţii de exprimare

"Repetenţi" au fost Antena 3, Realitatea TV şi România TV, posturi de televiziune care au primit în 2017 cele mai multe amenzi din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului.

"La începutului anului 2017, un paznic de şcoală a constatat că elevii din şcoala specială sunt abuzaţi de personalul didactic, abuzaţi în mod sever. Şi pentru că el s-a simţi paznic de şcoală, dar şi paznic al drepturilor omului, a încercat să facă ceva ca să protejeze copiii. A înregistrat câteva probe din istorii pe care profesorii le mărturiseau cu seninătate şi a ieşit cu aceste înregistrări către o organizaţie specializată în protejarea copiilor cu dizabilităţi", a prezentat Mircea Toma pe primul dintre "premianţii" galei Active Watch.

Titlul "Vigilenţă, nu obedienţă!" a fost înmânat lui Filip Toni, paznic de şcoală. "L-au hărţuit, dar nu l-au putut da afară. L-au mutat dintr-un loc în altul (...) Războiul este în desfăşurare. Filip Toni este paznic de şcoală şi de drepturi fundamentale la Şcoala gimnazială specială Nr. 4 din Bucureşti "pentru că a ţinut cu dinţii de adevăr, nu de locul de muncă".

"O echipă de jurnalişti care săpa de zor într-o zonă foarte delicată despre oameni aflaţi la putere, a fost abrupt vizitată de ANAF, care şi ei fac investigaţii, pentru a studia “situaţii de risc”. Scopul acestei vizite a fost să putem cunoaşte finanţatorii pe care îi are acea organizaţie de ziarişti, prilej de emisiuni “sănătoase” la câteva televiziuni”, a prezentat Mircea Toma povestea din spatele următorului premiu.

Echipa Rise Project a câştigat titlul "Teleormangate", "pentru investigaţiile care au arătat afacerile ascunse ale celor care conduc coaliţia de guvernare". Ana Poenaru a ridicat diploma. “Eu nu eram în redacţie când a venit Departamentul de Luptă Antifraudă, adică cei care se ocupă de evaziuni fiscal foarte mari. Am fost apoi înştiinţaţi că trebuie să mergem personal toţi să dăm declaraţii la ANAF, să spunem cum suntem plătiţi, cum cheltuim banii. Sursele de finanţare ale noastre sunt publice, am primit bani şi de la Soros. Lumea trebuie să ştie că noi, ca ONG, aplicăm la proiecte, facem parte dintr-un concurs de proiecte, este o bătălie mare, am primit bani de la Guvernul elveţian, de la Ambasada Olandei. Da, au fost cei de la ANAF, dar nu ne oprim”, a fost replica hotărâtoare a reprezentantei ONG-ului.

La categoria repetenţi ai "libertăţii de exprimare" s-au calificat: Antena 3, Realitatea TV şi România TV, cele trei posturi tv care au încasat cele mai multe amenzi de la CNA în 2017.

Diploma “Scuipă-mă-n ochi, te rog” a fost acordată posturilor de televiziune "pentru întreaga activitate de bălăcărire în absenţă a adversarilor imaginari şi ideologici”.

Unei ziariste “dibace” de la Antena 3, aşa cum a numit-o Mircea Toma, Ana Maria Roman, i-a fost atribuit titlul "Google este esenţial", pentru "merite deosebite în propagarea de ştiri false". În timpul emisiunii "Esenţial", difuzată de Antena 3 în perioada protestelor anti-guvernamentale din noiembrie 2017, „premianta” a descoperit şi a vorbit despre organizaţia radicală "Free Kekistan".

Titlul "psihiatrie politică" a revenit Jandarmeriei şi Spitalului de Psihiatrie "Alexandru Obregia" pentru "încercarea de a băga la izolare un protest civic, legitim şi democratic".

"În 26 octombrie 2017, regizorul Alexandru Solomon a protestat într-o manieră artistică faţă de vizita pe care urma să o facă Patriarhul Kiril al Rusiei în România. Jandarmii de la faţa locului, când au văzut briceagul bont şi cele şapte picături de sânge din palma regizorului, iute s-au panicat şi l-au înşfăcat. În loc să îi acorde măsuri de prim ajutor l-au transportat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, lăsând medicii de acolo să îi bandajeze abuzivul suflet protestatar", a povestit Mircea Toma.

Ada Solomon, soţia regizorului, a ridicat premiul, "în calitate de martor", aşa cum a declarat. Producătoarea de filme a povestit toată întâmplarea, orele pierdute la spital fără a fi întrebaţi dacă se simt bine sau rău. "Eu am semnat, am dat o declaraţie pe proprie răspundere că va sta acasă până se termină evenimentul”, a mărturisit Ada Solomon. "Tulburare de adaptare a fost diagnosticul" pus pacientului Alexandru Solomon. "Noi am investigat. Nu există acest diagnostic", a completat Mircea Toma.

Primăria Capitalei a fost câştigătoarea diplomei "Proteste doar cu voia lui Dumnezeu". „Recompensa” a fost acordată pentru că "prin chichiţe birocratice şi abuz i-a ţinut departe pe bucureşteni de ispita" protestelor.

"Primăria Capitalei a găsit o chichiţă în legea adunărilor publice care nu permite desfăşurarea simultană a două manifestări publice în acelaşi loc. Onorabila conducere a bătut palma cu nişte organizaţii şi cetăţeni care, chipurile, protestează de zor. Practic ei ocupă nişte locuri tradiţionale de protest şi odată ce s-au abonat la locul din faţa Guvernului, a Primăriei, la Universitate, în faţa sediului PSD şi a sediului ALDE, s-a terminat. Nu mai putem face nicio manifestaţie pentru că sunt unii care deja fac manifestaţii. Şi am descoperit că anul trecut făceau de prin luna iulie până în decembrie, de la 10.00 dimineaţa până la 6 după-amiaza. Dar nu era nimeni", a explicat preşedintele Active Watch. Irina Zamfirescu a fost cea de care "se teme" Primăria şi cea care a făcut investigaţia.

Active Watch a acordat firmei Tel Drum titlul "Taci şi câştigi". Din 2007 Tel Drum a "pompat bani în presă şi formatorii de opinie liberi de conştiinţă ca să nu ciugulească mustaţa PSD".

Atribuit "unor nomazi ai ecranelor de televiziune, pribegi care îşi poartă emisiunea de la o televiziune la alta, nu pentru că ar sta rău la audienţă, ci pentru că găsesc prea neconfortabilă poziţia de drepţi, cu pumnul în gură, pe care unii patroni vor să le-o impună”, titlul "traseism deontologic" a revenit jurnalistului Dragoş Pătraru şi echipei care realizează emisiunea "Starea naţiei", difuzată la TVR 1.

Diploma a fost acordată pentru faptul că "au coloană vertebrală prea mare ca să încapă în redacţii de televiziune atât de mici", a precizat Mircea Toma.

"Li s-a dus vestea că dacă încerci să le faci tu agenda, te şi dau la presă. Pentru amatori, casele de pariuri dau deja cote pentru următoarea televiziune la care o să putem să îi vedem şi pentru câte luni o să suporte să lucreze acolo", a adăugat Mircea Toma.

Dragoş Pătraru a spus: "Nu cred că mai există vreo televiziune la care să... Nu cred că ne mai ia cineva. Eu nu înţeleg de ce ne-au tot luat ăştia”.

Ca să plece de la Digi 24, jurnalistul a mărturisit că a plecat cu "mulţi bani", pe care i-a investit la TVR. "Când am văzut condiţiile şi faptul că TVR nu ne putea asigura nici măcar un decor, am băgat toţi banii, 50.000 de euro, în TVR.

Noi sperăm să rămânem în continuare la TVR, este prima noastră opţiune, şi singura pe care o avem în acest moment. De două săptămâni ne gândim la treaba asta. Noi am aflat că se doreşte scoaterea noastră de la TVR acum şapte luni şi ceva şi să ştiţi că este foarte greu, fac presă de foarte mult timp, niciodată nu am putut să ţin în mine atâta timp o chestie din asta. Am hotărât acum şapte luni să strângem probe, pentru că dacă eu aş fi venit în faţa voastră azi şi aş fi făcut acel filmuleţ, fără să avem ceva, şi aş fi spus „Noi am aflat acum şapte luni că ni se pregăteşte asta, că se încearcă asta cu Ora de ştiri, asta cu Viaţa Satului...”, lumea ar fi spus: „Eşti nebun, eşti scandalagiu! Vrei să faci valuri, pentru că ţi se termină contractul. Nu ni se termină contractul la TVR (...) Clauzele sunt îndeplinite”, a precizat Dragoş Pătraru.

Decernarea premiilor FreeEx s-a încheiat cu piesa de teatru “Huoooo!!!”, un spectacol sosit special de la Timişoara, o tragicomedie politică, socială şi umană pusă în scenă de Ovidiu Mihăiţă cu sprijinul actorilor Ionuţ Marian Pîrvulescu şi Christine Cizmas.