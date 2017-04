Cum va fi vremea de Paşte

Astfel, în Banat, în toate cele trei zile de Paşte, media temperaturilor va oscila între 16 şi 19 grade, dar aici ploile îşi vor face simţită prezenţa doar izolat şi pe scurtă durată.





În Crişana, temperaturile vor fi în medie încadrate între 16 şi 18 grade, însă probabilitatea de averse de ploaie sunt destul de ridicate după 15 aprilie.





În Transilvania, meteorologii estimează că mercurul din termometre va urca treptat în perioada Sărbătorilor de Paşte şi vor fi temperaturi cuprinse între 12 şi 20 de grade. Cu toate acestea, vor fi condiţii de ploaie imediat după 15 aprilie, aşadar chiar în zilele de Paşti.





În Maramureş, în data de 16 aprilie media maximelor va fi de 16...17 grade, iar la începutul săptămânii viitoare se va răcori uşor. Şi aici vor fi condiţii de ploaie pe arii extinse.





Şi în Moldova, Muntenia şi Dobrogea, vremea va fi relativ caldă cu temperaturi, în general, între 15 şi 18 grade.

Probabilitatea de averse pe arii relativ extinse şi mai intense va fi după data de 16 aprilie. În Oltenia, temperaturile vor oscila între 15 şi 22 de grade, dar şi şansele de ploaie sunt destul de mari.







La munte, media valorilor maxime de temperatură va oscila între 4 şi 8 grade, iar a minimelor se va menţine uşor sub pragul de îngheţ. Vor fi condiţii de precipitaţii sub formă de ploaie, iar trecător, mai ales la altitudini de peste 1500 m, şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, în intervalul 16...23 aprilie.