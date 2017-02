Cod galben de vânt puternic în mai multe judeţe, ceaţă densă în alte zone

Judeţele Buzău, Prahova, Argeş şi Dâmboviţa sunt sub cod galben de vânt până la ora 13.00.

În aceste zone, la altitudini peste 1.800 metri vor fi intensificări ale vântului care la rafală vor atinge şi depăşi 90 - 100 de kilometri pe oră, spulberând zăpada, potrivit ANM.

Până la ora 8.00 este în vigoare o atenţionare similară şi în judeţul Caraş-Severin.

Totodată, tot până la ora 8.00, judeţul Satu Mare este sub cod galben de ceaţă, fenomen ce determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

La ora transmiterii acestei ştiri, este ceaţa densă pe Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe mai multe drumuri naţionale din judeţele Bihor, Gorj şi Satu Mare, traficul fiind îngreunat.