Peste 90% din banii gestionaţi de noi nu sunt din România. Sunt de la guverne şi fundaţii străine, organizaţii ale Naţiunilor Unite, Comisia Europeană şi chiar şi de la Soros. Noi am adus, şi aducem, bani în ţară pentru a ajuta statul român.

Am plătit la bugetul de stat mult mai mulţi bani decât o tonă de firme de apartament care câştigă contracte cu statul. Ne-am plătit taxele, lună de lună, conştienţi fiind că ele ajută la plata ajutoarelor sociale, la asigurarea asistenţei medicale sau a programelor de dezvoltare din zonele dezavantajate. Am adus bani în bugetul ţării, am oferit sute de locuri de muncă, am creat nenumărate acţiuni care au contribuit la dezvoltarea unor localităţi, am instruit în meserii solicitate pe piaţa muncii sute de oameni şi am sprijinit alte câteva mii să se bată cu limitele lor.



Am renovat kilometri de drum, am sprijinit racordarea la reţeaua de apă potabilă a sute de gospodării, am construit zeci de terenuri de joacă în comunităţile locale în care am lucrat, am construit zeci de case, am dezvoltat centre comunitare pentru tineri proveniţi din centrele de plasament şi am susţinut sute de oameni să devină activi pe piaţa muncii.

Am format sute de profesori sprijinindu-i să pună în practică conceptul de educaţie incluzivă de calitate, am sprijinit mii de copii pentru a afla un răspuns la întrebarea „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”, am oferit zeci de burse, am stat de vorbă cu mii de părinti şi am organizat zeci de acţiuni la nivel comunitar pentru a susţine o traiectorie şcolară cât mai lungă, şi de calitate, pentru viitoarea generaţie. Am avut, şi avem campanii, la nivel local pentru susţinerea modernizării statutului femeii în comunităţile tradiţionale şi pentru descurajarea unor practici conservatoare, de genul căsătoriilor timpurii.

Am susţinut recuperarea istoriei României, prin introducerea studierii Robiei şi Holocaustului în manualul de istorie de clasa a VIII-a, am sprijinit activ eforturile diplomatice pentru a ridica sistemul de vize pentru cetăţenii români care călătoresc în Canada, am participat la creionarea obiectivelor strategice de dezvoltare care au fost finanţate în perioada 2007-2013, respectiv 2013-2020, am pus umărul la dezvoltarea unei viziuni strategice privind incluziunea socială şi am contribuit la dezvoltarea un sistem de intervenţie în cazurile de segregare şcolară.

Am iniţiat coaliţii de organizaţii care să sprijine dezvoltarea locală participativă, combaterea efectelor discriminării, democraţia şi statul de drept. Am susţinut zeci de tineri să devină activi în viata politică locală şi centrală, încurajându-i să intre în arena politică dacă sunt nemulţumiţi de cei care îi reprezintă. Am susţinut mişcarea de reprezentare a tinerilor şi studenţilor, conştienţi fiind că nu poţi dezvolta o naţiune fără elite şi am organizat zeci de cursuri de leadership şi tabere de vară.

Am luat atitudine când valorile europene şi cele ale drepturilor omului au fost încălcate. Am criticat, atunci când au greşit, toate guvernele, indiferent de coloratura lor politică, şi le-am susţinut atunci când am considerat că măsurile pe care le promovează sunt orientate către dezvoltare sustenabilă. Am criticat politizarea, dar şi ONG-izarea, guvernelor şi am susţinut ca o democraţie solidă este bazată pe partide puternice care-şi asumă doctrine, critici şi susţin opoziţia atunci când sunt la guvernare. Am apărat principiile, chiar şi atunci când au fost încălcate de „prieteni” de-ai noştri.

Am atacat tirania majorităţilor, am susţinut valorile societăţii deschise descrise de Popper şi am militat pentru rolul gellnerian al societăţii civile. Nu am acceptat compromisuri politice, nici atunci când ne-au fost oferite poziţii şi bani, şi ne-am lăsat ghidaţi doar de valorile bunului simţ, a respectului reciproc şi a iubirii faţă de aproape...

Normal că am şi greşit. Şi am făcut-o mult şi uneori destul de grav. Fiecare greşeală ne-a făcut (mai) conştienţi de nişte limite pe care le avem şi ne-a făcut mai responsabili faţă de rolul pe care-l avem în dezvoltarea României.

Am rezistat ameninţărilor de tot felul venite atât de la politicieni, cât şi de la „şmecheri”, şicanelor şi cuvintelor injurioase, asumându-ne că din momentul în care am ales să lucrăm în această Fundaţie nu ne mai reprezentăm pe noi înşine ci punem în practică o misiune a unei organizaţii care a fost creată cu gândul de a ne dezvolta „Împreună”.

Şi toate astea, şi multe altele, le-am făcut în calitatea noastră de cetăţeni români de etnie romă, română şi maghiară, heterosexuali şi homosexuali, creştini şi necreştini, bărbaţi şi femei etc. care realizează că România de mâine va arăta fix aşa cum o construim noi pe cea de astăzi.