Angajaţii în concediu medical riscă să nu îşi primească toţi banii nici în martie. Printre cei afectaţi, pacienţii cu cancer şi gravidele

În ciuda promisiunilor guvernanţilor de a rezolva problema tăierii banilor alocaţi pentru concediul medical, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor Vasile Barbu spune că răul a fost deja făcut.

„Au fost afectaţi pacienţii ale căror concedii medicale sunt plătite în proporţie de 100% din salariul net. Vorbim de oameni suferinzi de cancer, boli neurologice, care au trecut printr-un accident vascular sau infarct, cei care au făcut fracturi etc. Toţi aceşti oameni s-au trezit cu 25% mai puţini bani în această lună, lucru ce poate fi fatal pentru unii dintre ei. Sunt pacienţi care sunt nevoiţi să îşi cumpere anumite medicamente deoarece Casa de Asigurări de Sănătate nu le compensează. De asemenea, aceştia au nevoie de alimentaţie specifică. Spre exemplu, persoanele care au cancer nu pot mânca orice, ci trebuie să respecte un regim strict şi scump. Să nu uităm că sunt şi oameni imobilizaţi la pat care depind de un asistent medical sau de un însoţitor pentru a desfăşura chiar şi activităţi elementare precum mâncatul sau mersul la toaletă. Pacienţii, de regulă, au un plan de cheltuieli bine stabilit pentru fiecare lună. De aici şi şocul şi revolta într-atât de mare în rândul lor, mai ales că cei mai mulţi nu au alte venituri“, a explicat Barbu.

Au fost afectaţi oamenii suferinzi de cancer, boli neurologice sau care au trecut printr-un accident vascular

Mai mult, reprezentantul asociaţiei afirmă că pacienţii riscă să nu primească toţi banii pentru concediul medical nici în luna martie, iar asta pentru că textul OUG-ului este dificil de aplicat pentru angajatori. În plus, ei s-ar putea să nu mai primească compesaţiile pentru pierderile din această lună şi martie (dacă va fi cazul).

„Faptul că guvernanţii au promis că vor rezolva problema, nu ar trebui să îi liniştească pe pacienţi. De ce? Ei trebuie să mai aştepte cel puţin o lună până când vor primi din nou banii integral pentru concediul medical plus sumele datorate din luna februarie. Spun cel puţin o lună pentru că am văzut textul OUG-ului care urmează să fie adoptat de Executiv şi am constatat că este foarte încâlcit. Mă îndoiesc că aceste corecturi vor putea fi aplicate de firme până luna viitoare întrucât se prea poate ca acestea să nu ştie ce au de făcut. Mai mult, în ordonanţă se specifică că angajatorii trebuie să deducă diferenţele de plată până la 31 martie. Astfel, se înţelege că dacă firmele nu vor reuşi să deducă aceste sume până la data prevăzută, pacienţii nu vor mai recupera banii pierduţi în urma aplicării noului cod fiscal“, a conchis Barbu.

Ana Măiţă: Nu ştim ce se va întâmpla cu indemnizaţiile pentru creşterea copilului

Preşedinta Asociaţiei „Mame pentru Mame“ Ana Măiţă spune că explicaţiile oferite de guvernanţi până în acest moment nu sunt concludente. „ Ministrul Finanţelor a făcut referiri doar la corectarea efectelor asupra concediului prenatal/postnatal, în timp ce premierul a vorbit şi despre rezolvarea problemei indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, care ar urma să scadă, în medie, cu 16% în acord cu actualele prevederi ale Codului Fiscal“, a explicat Măiţă.

„Nu este prima oară când Executivul face astfel ţopăieli fiscale cu banii mamelor. La fel a fost şi cu plafonarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Cei care se află la putere trebuie să înţeleagă că decizia de a avea un copil nu este una uşoară. Aceasta vine la pachet cu un plan stabil din punct de vedere finaciar, ori dacă guvernanţii vin cu tot felul schimbări fiscale peste noapte, dispare orice predictibilitate economică în viaţa tinerilor părinţi. Astfel de măsuri nu fac decât să descurajeze natalitatea“, a completat preşedinta „Mame pentru Mame“. De altfel, chiar luna trecută a transmis o statistică subră în acest sens: România se află în top 10 ţări ale căror populaţii scad cu cea mai mare rapiditate, potrivit ONU. Concret, în perioada 2017 - 2050, populatia Romaniei va scădea cu 17%.

La rândul său, directorul executiv al Centrului FILIA Andreea Bragă afirmă că astfel de schimbări nu fac decât să vulnerabilizeze femeile.

„Există aşa-numitele „domenii feminizate“ precum educaţia, sănătatea, administraţia publică serviciile de menaj/curăţenie în care lucrează preponderent femei, acestea fiind mai prost plătite decât celelalte sectoare active la nivel naţional. Prin urmare, pentru aceste femei, şi banii pentru concediul prenatal/postanatal sau pentru indemnizaţia de creştere a copilului reprezintă în cele mai multe cazuri o sumă modestă. Aplicarea unor astfel de politici fiscale nu face decât să vulnerabilizeze mamele. Să nu uităm că în România sunt multe mame singure, care sunt nevoite să se descurce exclusiv cu aceste indemnizaţii“, a explicat Bragă.



25% dintre români îşi cresc singuri copiii (Sursa: INS)

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, luni, că în următoarea şedinţă de Guvern va fi adoptată o ordonanţă care să corecteze „defecţiunile“ din legea salarizării legate de indemnizaţiile pentru mame şi concediile medicale. Asta, după ce duminică au protestat aproximativ 100 de persoane printre care şi femei însărcinate sau mame cu copii mici sau rudele pacienţilor grav bolnavi.

Primul membru al Guvernului care a ieşit în spaţiul public pentru a comenta aceste efecte ale modificărilor fiscale a fost ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici la finele săptămânii trecute.

„Săptămâna viitoare va fi un act normativ care va repara această situaţie. Anul trecut era un anumit mecanism şi anume: aveam un salariu brut mediu de 3.131 de lei, era acel procent de 35% aplicat la acesta, peste care se aplicau contribuţiile de 10,5%. Anul acesta se aplică la indemnizaţia aferentă la care noi aplicăm 25%. De aici apar diferenţele. Proiectul de act normativ de săptămâna viitoare prevede următorul lucru: cei care sunt deja în concedii medicale sau care vor intra în astfel de concedii, dacă vor fi diferenţe, atunci se va plafona obligaţia de plată la nivelul anului trecut, astfel încât nimeni să nu piardă”, explica oficialul vinerea trecută.

De ce scade indemnizaţia pentru concediu medical

Indemnizaţia aferentă concediului medical pre şi post natal de 126 de zile, pe care o mamă sau viitoare mamă le poate lua înainte sau după naştere, a scăzut simţitor ca urmare a creşterilor contribuţiilor sociale, afirmă specialiştii în fiscalitate.

„Indemnizaţia aferentă concediului medical pre şi post natal scade sau ar putea să scadă din următoarele considerente: în primul rând cota de contribuţie de asigurări sociale în cuantum de 10,5% până în decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%. Deci este un procent mai mare care se datorează, ca urmare a transferului contribuţiei de asigurări sociale de la angajator la angajat”, a explicat Claudia Sofianu, Partener, Liderul Diviziei de impozit pe venit şi contribuţii sociale, EY România.

Un alt motiv al scăderii indemnizaţiei va fi, potrivit specialistului, baza de calcul faţă de care se aplică această contribuţie. „Baza de calcul la care se aplică această cotă de contribuţie este crescută pentru că salariul mediu brut pe economie a crescut şi el, ajungând de la 3.131 de lei la 4.162 de lei”, a adăugat specialistul.