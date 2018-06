În septembrie va avea loc cea mai mare acţiune de voluntariat din lume: Ziua de curăţenie globală

Concret, Ziua Mondială a Curăţeniei va începe pe 15 septembrie, la ora 10.00, în Noua Zeelandă. „Valul de acţiuni de curăţenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare şi se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawaii. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populaţia Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament”, arată un comunicat de presă al Let's do it Romania.

Date cheie pentru Ziua de Curăţenie Globală – World Cleanup Day

1 mai – 30 august: Recrutarea voluntarilor pentru echipa de organizare

15 mai – 31 august: Realizarea Hărţii Deşeurilor cu ajutorul aplicaţiei de mobil World Cleanup

15 mai – 15 iulie: Mobilizarea partenerilor cheie – companii, autorităţi, media

1 iulie: Start înscrieri pentru Ziua de Curăţenie Naţională şi Globală

15 septembrie – Ziua de Curăţenie Globală – World Cleanup Day!





România va organiza o Zi de Curăţenie Naţională pentru a şasea oară, după cele cinci acţiuni desfăşurate începând cu anul 2010. Pentru evenimentul din acest an, echipa Let`s Do It, Romania! recrutează voluntari pentru organizare atât pentru echipa centrală de la Bucureşti, cât şi pentru echipele locale din fiecare judeţ.

„Sunt căutaţi voluntari în domenii precum comunicare, IT, HR, fundraising, logistică, organizator de evenimente sau relaţia cu autorităţile publice. În acest moment, reţeaua naţională numără peste 100 de membri. Toţi cei interesaţi pot aplica pe site-ul letsdoitromania.ro la secţiunea Hai în echipă!”, transmite asociaţia.