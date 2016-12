Va face PSD o altă propunere de premier sau va insista cu Sevil Shhaideh? Liderul PSD Liviu Dragnea îi răspunde lui Iohannis, de la ora 16.00

Rămâi pe adevarul.ro pentru a urmări principalele declaraţii pe care le va face Liviu Dragnea, la Palatul Parlamentului:

Preşedintele Klaus Iohannis a respins propunerea de premier înaintată de Coaliţia PSD-ALDE, căreia i-a cerut să facă o altă nominalizare decât Sevil Shhaideh. „Săptămâna trecută, când am avut consultări, PSD şi ALDE mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere. Solicit coaliţiei PSD ALDE să facă altă propunere“, a anunţat, astăzi, preşedintele Klaus Iohannis.