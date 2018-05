Titus Dobre: Foştii colegi din PSD folosesc trădarea ca unic argument pentru a-i denigra pe cei care i s-au alăturat lui Ponta

Dobre mai spune că cei care au părăsit partidul nu au făcut-o “ca şobolanii”, aşa cum afirmă liderul PSD, Liviu Dragnea, ci ca cei care nu vor să fie părtaşi la “scufundarea României”. Dobre se întreabă cine a trădat şi cine va plăti foarte scump pentru greşelile unor oameni care îşi "servesc propriile interese".

“Hoţul strigă hoţii, iar trădătorii îi acuză pe ceilalţi de trădare. Trădarea, în orice formă s-ar manifesta, este abominabilă. Doar formulată, ca acuzaţie, stârneşte repulsie, mai ales în societatea românească sătulă de trădători. Şi tocmai de aceea, trădarea este astăzi pe buzele tuturor foştilor noştri colegi de patrid, care ne acuză pe noi că am trădat partidul, cauza comună, ţara. Doar că ţara a fost deja trădată, şi nu de noi, cei care am părăsit PSD atunci când am constatat că nimic din ceea ce ar fi trebuit să se întâmple pentru binele României nu se mai poate înfăptui”, a scris Mircea Titus Dobre pe contul lui de Facebook.

El susţine că foştii colegi din PSD folosesc trădarea ca unic argument pentru a-i denigra pe cei care i s-au alăturat lui Victor Ponta. Dobre spune că au fost numiţi şobolani chiar de către Liviu Dragnea, care “a reuşit să preia conducerea acestei corăbii ai cărei mateloţi am fost toţi”.

​‘Trădarea este folosită de foştii noştri colegi ca unic argument prin care se încearcă denigrarea noastră pentru salvarea unei imagini false a ceea ce a devenit PSD astăzi, partidul în care toţi am crezut, ani la rând, social-democraţia pentru care am luptat, crezând că aduce acea stare de echilibru în societatea românească, unitatea de grup, pe care am încercat să o păstrăm chiar şi atunci când am fost noi cei trădaţi. Am făcut toate acestea, doar cu speranţa că lucrurile vor reintra într-o normalitate pe care toţi ne-am dorit-o, dar care, la un moment dat a devenit un deziderat irealizabil. Abia atunci am luat decizia să părăsim corabia. Şi am fost numiţi “şobolani”, chiar de către liderul care a reuşit să preia conducerea acestei corăbii ai cărei mateloţi am fost toţi, pentru care am muncit cu adevărat mulţi dintre noi”, a mai spus Dobre.

De asemenea, acesta afirmă că cei trădaţi au fost cei care s-au trezit “supuşi ai unor piraţi”, iar socirtatea i-a acuzat pe toţi pentru faptele comise de cei care astăzi acuză trădarea. Dobre mai spune că cei care au părăsit partidul nu au făcut-o “ca şobolanii”, ci ca cei care nu vor să fie părtaşi la “scufundarea României”.

​“Trădarea am simţit-o noi, cei care ne-am trezit, la un moment dat, transformaţi, fără voia noastră, din mateloţi cinstiţi, pe o corabie ce mergea spre un viitor mai bun al României, în supuşi ai unor piraţi. Am fost acuzaţi pe nedrept de întreaga societate românească, pentru fapte pe care le-au comis exact cei care astăzi ne acuză pe noi de trădare. Strategia prin care corabia PSD a fost preluată şi condusă de liderul ei cu puteri depline este specifică legendarilor piraţi care au îngrozit mările lumii. Dacă unii dintre noi am luat decizia de a părăsi această corabie, nu am făcut-o ca şobolanii care fug de pe vasul ce se va scufunda în curând, ci doar pentru că nu dorim să fim părtaşi la scufundarea României, către care ne conduc pe toţi câţiva piraţi care ne-au furat munca de o viaţă. Nu doar nouă, celor care am plecat, pentru că vrem o soartă mai bună pentru România -#ProRomânia-, ci şi celor care au rămas în continuare pe corabia care astăzi merge spre pierzanie, dar şi tuturor celorlalţi, românilor care nu au greşit cu nimic pentru a avea soarta decisă de un mic grup de oameni ce au doar interese personale”, mai scrie fostul ministru.

Mircea Titus Dobre susţine că trădarea este a celor care duc România spre prăpastie, nu a celor care ies din acest joc murdar, tocmai pentru că vor să-i oprească!

“Trădarea este a celor care nu au vrut să facă lucrurile să meargă şi care au luat exact deciziile bune pentru a distruge orice strategie care ar fi putut să aducă beneficii României, care astăzi ne acuză pe noi de trădare, tocmai pentru că nu dorim să-i susţinem în acest demers! Trădarea este a celor care îngroapă România în sărăcie, prin decizii greşite, pe care nu le acceptăm şi la care nu vrem să fim părtaşi”, îşi continuă el postarea.

El crede că de trădare pot fi acuzaţi doar cei care le-au înşelat românilor aşteptările şi cei care “mistifică şi ignoră” realitatea.

​“De trădare pot fi acuzaţi doar cei care au înşelat aşteptările românilor şi care în continuare nu înţeleg spre ce se îndreaptă această corabie pe care noi am părăsit-o, când am constatat că nimic bun nu se mai poate întâmpla şi nimic din ceea ce a existat în PSD nu mai poate fi adus înapoi. De trădare pot fi acuzaţi doar cei care mistifică şi ignoră o realitate cumplită, realitatea României care a ajuns într-un singur an de la deflaţie la cea mai ridicată rată a inflaţiei din Europa. De trădare pot fi acuzaţi doar cei care în continuare susţin că România merge pe calea cea bună, deşi ştiu şi ei foarte bine că ne conduc pe calea pierzaniei”, continuă Dobre.

Acesta aminteşte că, atât timp cât a fost ministru al Turismului, a reuşit să se bucure de dublarea Produsului Intern Brut (PIB) în domeniul său, iar creşterile continuă şi în prezent. El acuză şi faptul că liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a schimbat din funcţie şi a distrus proiectele legislative la care lucra

​“Am fost la guvernare, timp de un an, timp în care, ca ministru al Turismului, am reuşit să mă bucur de dublarea aportului la PIB din domeniul pe care l-am gestionat, iar în continuare se înregistrează creşteri semnificative, care au la bază deciziile bune şi toate demersurile pe care le-am făcut împreună cu echipa de la Minister. Răspunsul pe care liderul partidului mi l-a dat, fără explicaţii, a fost înlăturarea mea şi a echipei mele, distrugerea proiectelor legislative la care noi am lucrat timp de un an, pentru a face sistemul să funcţioneze, revenirea la starea de haos, care va conduce, în scurt timp, la o scădere dramatică şi în turismul României. M-am întrebat de ce se întâmplă toate aceste lucruri. M-am întrebat cu ce am greşit, nu doar eu, ci noi, toţi cei care am încercat să facem orice pentru binele României. M-am conformat, iniţial, considerând că altcineva va face lucrurile mai bine decât mine şi echipa mea, doar că rezultatele arată contrariul. Munca mea şi a echipei mele nu a fost doar distrusă, ci şi rezultatele par a se vrea inversate, în cel mai scurt timp, prin deciziile care se iau, prin erorile care parcă sunt dorite, pentru a îngropa şi turismul românesc”, mai scrie Titus Dobre pe contul său de Facebook.

Spre finalul postării, acesta se întreabă cine a trădat şi cine va plăti foarte scump pentru greşelile unor oameni care îşi servesc propriile interese.

​“Cine a trădat şi cine trădează? Cine a trădat România şi pe români? Cine ne-a trădat pe noi toţi, nu doar pe noi, cei care am decis să părăsim corabia piraţilor, pentru că vrem să fim mateloţi cinstiţi, ci şi pe ceilalţi români care nu au greşit cu nimic, dar vor fi obligaţi să plătească foarte scump greşelile unui grup mic de oameni care-şi servesc propriile interese?”, se întreabă Dobre.

​Fostul ministru al Turismului încheie prin a spune că „trădătorii sunt cei care în continuare ne prezintă o realitate mistificată. Trădătorii sunt cei care ne mint în fiecare zi, ignorând evidenţa. Trădătorii sunt ei, cei care ne acuză astăzi pe noi de trădare, pentru că nu vrem să-i ajutăm să îngroape România de tot! Noi am plecat”.

Fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, şi deputatul Gabriela Podaşcă au anunţat, miercuri, că au demisionat din PSD şi s-au înscris în partidul ProRomânia, condus de Victor Ponta. Dobre a spus că un singur om a confiscat Guvernul şi Parlamentul şi realizează legi în interes personal, arătând că nu are ce să reproşeze foştilor colegi din organizaţia de la Constanţa pe care i-a anunţat înainte de a face acest gest, fără a transmite acest lucru însă şi celor din conducerea naţională a partidului.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, miercuri seară, la Antena 3, despre "atitudinea de şobolan" a doi foşti premieri ai partidului, el afirmând că majoritatea este stabilă şi că "nu se dărâmă casa de la un şobolan sau doi şobolani".

"Nu vor reuşi (n.r. - să ia oameni din PSD). Este vorba de o atitudine de şobolan a doi foşti premieri ai partidului. Dar, ca orice şobolan, rod puţin, până la urmă nu se dărâmă casa de la un şobolan sau doi şobolani. Majoritatea este stabilă, avem suficiente voturi, nici pe departe nu vor strânge voturi pentru a trece moţiunea de cenzură, dar eu vreau să punctez încă o dată - miza finală nu este guvernarea, sunt dispuşi să sacriice orice, inclusiv stabilitatea României, pentru ca acele legi să nu fie aprobate", a declarat Dragnea.

De asemenea, mai mulţi miniştri şi lideri ai PSD au criticat în termeni duri decizia acestora de a pleca din PSD, numindu-i trădători şi dezertori.