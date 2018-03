Tăriceanu: Luarea de atitudine a premierului şi ministrului Justiţiei privind protocoalele DNA-SRI, foarte sănătoasă şi corectă din punct de vedere politic şi juridic

„Ceea ce mi se pare mult mai important este luarea de atitudine a prim-ministrului şi a ministrului Justiţiei, şi cred că această atitudine pe care au exprimat-o este una foarte sănătoasă şi corectă din punct de vedere politic şi juridic şi cred că această desecretizare trebuie făcută cât mai rapid. Am văzut că ministrul Justiţiei s-a angajat să facă lucrul acesta, cred că şi ca urmare a declaraţiei făcută de prim-ministru. Cred că este momentul să scoatem la lumină toate aceste lucruri care au permis abuzurile pe care le cunoaştem de aproximativ zece ani, abuzuri care au dus la încălcarea gravă a drepturilor şi libertăţilor în România, a tuturor categoriilor. Vorbim aici nu numai de oameni politic, vorbim de oameni de afaceri, de persoane foarte cunoscute din mediul universitar, pentru că această practică a ascultării telefoanelor pe aşa-zise mandate de siguranţă naţională ştim că recent a fost sancţionată şi de decizia Curţii Constituţionale”, a declarat Tăriceanu, sâmbătă seară, la România TV.





El a susţinut că SRI nu va putea „neglija” o astfel de solicitare dacă vine din partea prim-ministrului. „Dar aceste protocoale au fost făcute de SRI şi DNA şi poate şi celelalte parchete. Ministerul Public funcţionează sub autoritatea ministrului Justiţiei şi ministrul Justiţiei, în calitatea pe care o are, este cel care poate să decidă desecretizarea acestor protocoale care s-au realizat la nivelul Ministerului Public. Nu cred că trebuie o poziţie comună a CSAT-ului, pentru că aceste lucruri nu sunt chestiuni care sunt de siguranţa naţională sub nicio formă. Ele au o altă componentă, şi anume extinderea activităţilor SRI, în trecut, în câmpul Justiţiei, ceea ce este foarte grav”, a declarat Tăriceanu.





El a mai spus că nu se aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să aibă o „reacţie sănătoasă" în acest caz şi că "va încerca tot timpul să acopere aceste lucruri".





Premierul Viorică Dăncilă solicită desecretizarea protocolalelor încheiate între SRI şi alte instituţii ale statului, „având în vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcţionarea României că stat democratic în care funcţionează separaţia puterilor în stat, precum şi poziţia oficială exprimată astăzi de Administraţia Prezidenţială", a anunţat, vineri seară, Guvernul.





Conform sursei citate, solicitarea prim-ministrului se bazează pe prevederile legale potrivit cărora „se interzice clasificarea că secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului lainformatiile de inters public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturiale vreunei persoane sau lezării altor interse legitime".





Tot vineri seară, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, la Antena 3, că luni dimineaţă va cere Ministerului Public - DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Român de Informaţii, dacă solicitarea formulată în acest sens de către premierul Viorica Dăncilă nu se referă explicit şi la protocolul SRI cu Ministerul Public.





„Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru şi, dacă nu acoperă şi solicitarea către Ministerul Public, în limitele competenţelor mele legale date de art 132 din Constituţie, care spune că procurorii îşi desfăşoară acivitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei - nu cum greşit a spus cineva sub controlul ministrului Justiţiei - eu, în calitate de ministru al Justiţiei, luni la prima oră voi solicita Ministerului Public desecretizarea protocolului cu SRI", a declarat ministrul Justiţei.





Consiliul Suprem de Apărare a Ţării nu a aprobat, prin Hotărâri, încheierea unor protocoale între Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Naţională Anticorupţie sau între Serviciul Român de Informaţii şi alte entităţi ale statului şi nu a stabilit, prin prevederile hotărârilor aprobate, atribuţii suplimentare în sarcina acestora. Protocoalele au fost încheiate fie la solicitarea Serviciului Român de Informaţii, fie la solicitarea celorlalte entităţi implicate, în baza unor prevederi ale legilor sau regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, a precizat vineri Administraţia prezidenţială.