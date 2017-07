Surse: Eugen Teodorovici a fost demis de Mihai Tudose după ce l-a criticat pe Dragnea. Cum ajunsese Teodorovici din barca lui Ponta în Guvernul Tudose

Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanţe şi consilier onorific al prim-ministrului Mihai Tudose, a spus, joi seara, la Digi 24, că nu se justifică alocarea a 12 milioane de euro pentru construirea unui stadion de fotbal în Alexandria, judeţul Teleorman. Banii urmează să fie alocaţi direct de ministrul Dezvoltării, Sevil Shhaideh, apropiată de Liviu Dragnea, fără să fie nevoie de semnătura premierului Mihai Tudose.

Teodorovici a vorbit şi despre posibilitatea impozitării Bisericii, idee care a fost criticat vineri de liderul PSD, Liviu Dragnea. "Eu zic totuşi să încercăm să mai păstrăm nişte instituţii în România, cel puţin să le ajutăm să existe. Nu susţin această variantă", a spus Dragnea, precizând că nu s-a discutat în coaliţie despre aşa ceva, şi "nici nu vrea" să fie atins acest subiect.

Teodorovici afirma sâmbătă că va ocupa funcţia de consilier onorific al premierului Mihai Tudose doar atât timp cât propunerile pe care le va face în diferite sectoare ale economiei vor fi luate în considerare şi nu vor exista "fantezii” sau "ţopăieli” fiscale.

I-a închis gura doar o săptămână

Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai înverşunaţi social-democrtaţi împotriva Guvernului Tudose timp de câteva zile. Fost ministru de Finanţe şi al Fondurilor Europene în guvernarea Ponta, Teodorovici i-a acuzat pe liderii PSD, imediat după învestirea Guvernului Tudose, că nici măcăr nu l-au consultat când au decis să lase Ministerul Fondurilor Europene în subordinea Ministerului Dezvoltării, deşi s-ar fi impus un portofoliu de sine stătător.

Potrivit unor surse din PSD, Teodorovici se aştepta să fie numit ministru, însă Dragnea s-a opus.

După câteva zile în care s-a războit cu propriul partid, Teodorovici a fost numit consilier onorific al premierului Tudose. „ Mulţi m-au întrebat de ce am acceptat o astfel de numire mai ales după ce numele meu a fost vehiculat şi aşteptat de foarte mulţi pentru funcţii cheie în Guvern şi, în special, pentru modul (total nejustificat spun unii!) în care am fost tratat de conducerea PSD. Consider că activitatea guvernamentală trebuie să se desfăşoare cu profesionişti capabili să ia decizii corecte, la momentul oportun şi, înainte de toate, exclusiv în interesul ţării“, a motivat Teodorovici decizia, arătând că încă nu s-a împcat cu faptul că n-a prins un fotoliu de ministru.

Surse din PSD au declarat pentru „Adevărul“ că Liviu Dragnea a insistat ca Teodorovici să fie cooptat în Guvern, pe motiv că nu vrea să divizeze partidul, în condiţiile în care fostul ministru de Finanţe este unul dintre apropiaţii lui Victor Ponta. Iar funcţia de consilier onorific vine mănuşă pentru Dragnea: nici nu-i oferă putere lui Teodorovici, dar îi închide şi gura. N-a rezistat decât o săptămână.