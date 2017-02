Stenogramă. USR a cerut în Parlament aprobarea OUG 14 în regim de urgenţă. Tăriceanu s-a opus

Iată discuţia dintre Cristian Ghinea şi Călin Popescu Tăriceanu din şedinţa conducerii Parlamentului:

Cristian Ghinea: Dată fiind situaţia tensionată din ţară, am dori să propunem discutarea în regim de urgenţă a Legii de aprobare a Ordonanţei nr. 14, care a fost dată afară de Guvern, ordonanţa de urgenţă, astfel încât să putem să avem legea de aprobare trecută prin Parlament, în interiorul celor 10 zile.

Călin Popescu-Tăriceanu: Să ştiţi că ordonanţa deja îşi produce efectul. Deci nu ştiu…

Cristian Ghinea: Ştiu. Dar, ca o dovadă de bună credinţă, vrem să fim siguri că trece şi legea de…

Tăriceanu: Dar nu este de resortul Birourilor permanente reunite acest lucru. Este un traseu legislativ care înseamnă că, întâi, ordonanţa vine la Senat şi, după aceea, la Cameră. Vorbiţi cu colegii dumneavoastră de la Senat ca, în momentul în care facem Birou permanent, să solicite acest lucru. A doua propunere pe care a făcut-o domnul vicepreşedinte Goţiu este de retragere a Legii graţierii. Noi nu putem să retragem legea. Iniţiatorul este Guvernul.

Mihai Goţiu: Nu, am spus… Era o propunere de reflecţie şi de discutat cu membrii Guvernului. Nu era o propunere efectivă.

Tăriceanu: Am înţeles. E o propunere de reflecţie de care sigur că putem să ţinem cont. Eu cred că e utilă orice discuţie care este menită să detensioneze situaţia actuală, cu toate că am rezerve că tensiunea este generată de aceste decizii care au fost luate, având în vedere că ordonanţa a fost abrogată ieri, dar văd că mitingurile continuă. Domnule deputat Dan (n.r. - Nicusor Dan ceruse vot electronic in sedintele comune), vot electronic nu, pentru că votul electronic se bazează pe cartele pe care le au deputaţii şi la şedinţa plenului comun vin şi senatorii. Sistemele electronice sau sistemul electronic nu este prevăzut pentru votul în şedinţe comune.

Pericolul pândeşte în Parlament

Orice ordonanţă de urgenţă, după publicarea în Monitorul Oficial, trebuie aprobată, modificată sau respinsă printr-o lege. În acest moment, în sertarele Parlamentului se află, în stare latentă, atât OUG nr. 13 (care a modificat Codul Penal), cât şi OUG nr. 14, care a abrogat OUG nr. 13 la presiunea străzii. Dacă PSD ar da dovadă de bună-credinţă, majoritatea PSD- ALDE din Parlament ar respinge mai întâi OUG nr. 13 şi ar aproba OUG nr. 14. Ideal ar fi ca cele două ordonanţe să fie votate în aceeaşi şedinţă de plen, cât mai rapid, pentru că există şi varianta ca PSD să facă uitate aceste două acte normative. Istoria ne arată că în sertarele Parlamentului zac ordonanţe de urgenţă adoptate de guvernele Radu Vasile şi Mugur Isărescu, adică acum aproape 20 de ani. Practic, prin respingerea OUG nr. 13, PSD ar îngropa subiectul modificărilor nocturne la legislaţia penală. În plus, prin adoptarea OUG nr. 14, PSD ar confirma şi prin vot parlamentar că Ordonanţa 13 a fost abrogată. Acesta este scenariul optimist. Mai există însă şi scenariul pesimist.