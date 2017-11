Scrisoare deschisă a unui medic de la Spitalul Universitar pentru Tudose: Suntem împinşi cu spatele la perete. N-o să lucrăm ca în comunism

Florin Chirculescu explică în scrisoarea deschisă adresată premierului Mihai Tudose faptul că PSD a uitat de lucrurile promise medicilor la ultimele consultări cu reprezentanţii acestei categorii profesionale. Medicul invoca mai multe probleme legate de orele de muncă şi mărirea salariilor.

Redăm integral scrisoarea deschisă a medicului de la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti:

„Bună seara domnule Prim Ministru Tudose,

Nu v-am mai scris de mult - am văzut că sunteţi tare ocupat. Nu vă invidiez: azi o chestiune economică, mâine una politică, poimâine una financiară – e clar că vă e greu, cu atât mai mult cu cât lucraţi cu o echipă neascultătoare, care NU acţionează la unison – parc-ar fi medici, zău aşa! Ah, şi dacă tot am adus vorba de medici, să vă spun un lucru bizar: ştiţi că medicii au găsit o cale să acţioneze, totuşi, la unison? Am să vă spun şi de ce vor face aşa: pentru că sunt împinşi cu spatele la perete. Oh, nu, nu dumneavoastră i-aţi înghesuit în perete, că doar eram de faţă când aţi afirmat că problema celor 48 de ore de lucru obligatorii pe săptămână nu are suport legal. Cu toate astea, această prevedere nu e reglementată în proiectul de modificare a Legii 153/2017 (Ordonanţa de Urgenţă, nu altceva), fiindcă, în continuare, nu se prevede EXPLICIT că n-o să lucrăm ca pe vremurile acelea de care speram c-am scăpat.

Mă refer la comunism şi la muncă forţată, iertaţi-mă c-o spun atât de abrupt.

Să vă mai zic şi de mutarea contribuţiilor? Ne amintim că eraţi convins că mutarea contribuţiilor va conduce la creşterea proporţională a salariilor de bază din grila anexă, aşa cum se întâmplă în sectorul privat. Iată, însă, că nici acest lucru nu se regăseşte în proiectul de modificare a Legii 153.

Şi încă ceva, dacă tot m-am pornit: acelaşi proiect de modificare a Legii 153 consfinţeşte un lucru straniu din cale afară, şi anume aceeaşi valoare a sporurilor pentru TOŢI angajaţii dintr-un anume serviciu... Cu tot respectul pentru cei ce lucrează în aceeaşi echipă, dar mi se pare excesiv de inovator (scuzaţi asocierea!) să-i dai unui neurochirurg şi unui dulgher aceeaşi sumă de bani, ca spor.

Ce-i de făcut, domnule Prim Ministru? Poate c-ar trebui reluate nişte discuţii tehnice? Nu de alta, dar riscăm să nu ne mai înţelegem, şi asta, din ce pricină? O încălcare a legilor în vigoare, o păcăleală pe care statul i-o aplică angajatului din sănătate, şi o absurditate legată de valoarea în sine a muncii. Iertaţi-mă că v-o reamintesc, dar medicii s-au aşezat la aceeaşi masă: acesta e un lucru rar, iar noi n-am vrea să ne ridicăm prea brusc de la masa cu pricina, prin fe-martie, cum se zice în popor, împreună cu ceilalţi angajaţi din sănătate, pentru că subordonaţii dumneavoastră nu ţin cont de observaţiile corecte pe care (culmea!) le-aţi făcut la momentul potrivit“.