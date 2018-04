PSD schimbă foaia cu Iohannis: începe tactica discreditării şefului statului

Faptul că Viorica Dăncilă nu a răspuns la apelurile lui Klaus Iohannis pe tema relocării ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu a fost o simplă eroare, ci parte a schimbării atitudinii celor din Guvernul PSD-ALDE faţă de şeful statului. După dialogul Dăncilă-Iohannis, care nu a putut avea loc timp de câteva ore, în spaţiul public au apărut noi dovezi ale relaţiei conflictuale între cei doi, PSD dorind să arate că preşedintele începe să nu mai fie consultat nici în decizii privind politica externă, unde el e titular, nici pe plan intern.

Mai precis, televiziunea Antena 3 a publicat o presupusă stenogramă a unei părţi dintr-o discuţie telefonică între Iohannis şi Dăncilă. În această discuţie redată de Antena 3, Iohannis pare că se roagă de premierul Dăncilă, cea care urma să plece într-o vizită oficială în Israel, să-i trimită pe vicepremierul Viorel Ştefan şi ministrul Eugen Teodorovici la discuţiile cu reprezentanţii BNR, care se desfăşurau la Palatul Cotroceni. „Am anunţat deja această întâlnire, lăsaţi-i să vină măcar să vină măcar pe Eugen Teodorovici sau vicepremierul Viorel Ştefan“, i-ar fi zis Iohannis lui Dăncilă. Aceasta ar fi replicat: „Şi eu ce să vă fac, dacă nu m-aţi întrebat înainte? Nu, dacă vreţi, ne vedem doar noi doi. Plec în Israel. Oricum, vin doar eu la Cotroceni, pentru că nu există niciun conflict cu BNR, nu accept altfel“.

Şi eu ce să vă fac, dacă nu m-aţi întrebat înainte? Nu, dacă vreţi, ne vedem doar noi doi. Plec în Israel. Viorica Dăncilă, premierul României

Iohannis a dezminţit faptul că aşa ar fi decurs discuţiile între el şi prim-ministrul caracterizat de PSD-işti drept neconflictual. „Discuţii telefonice au fost, dar am urmărit cu amuzament acele aşa numite stenograme, care arată mai degrabă ce şi-ar fi dorit PSD-iştii să se fi discutat, nu ce s-a discutat“, a fost reacţia lui Klaus Iohannis după ce Antena 3 a publicat stenograma unei aşa-zise convorbiri Iohannis-Dăncilă.

Iohannis: Dragnea face înţelegeri cu evreii

Şeful statului s-a declarat nemulţumit şi de faptul că Viorica Dăncilă nu l-a consultat înainte de a merge în Israel să se întâlnească cu mai mulţi lideri politici şi unde se discută şi subiectul delicat al mutării ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

„Această vizită pe care o face premierul, şi se pare că şi preşedintele Camerei, în Israel are câteva ciudăţenii. Una e că nu au venit la discuţii. Doamna Dăncilă nu a primit mandat. A vorbit strict în numele Guvernului, nu pentru România. M-a îngrijorat secretomania în care s-a organizat plecarea. Nu am mai pomenit ca premierul să anunţe seara târziu plecarea. În vizită turistică poate să plece oricine, oricând. Când pleacă persoana care conduce Guvernul, trebuie să se ştie mai multe. Despre domnul Dragnea s-a aflat că a plecat acolo doar după ce a ajuns. Nu ştiu care sunt dedesubturile. Cine ştie ce înţelegeri secrete face Dragnea cu evreii“, a mai afirmat Iohannis.

Stenogramele arată mai degrabă ce şi-ar fi dorit PSD-iştii să se fi discutat, nu ce s-a discutat. Klaus Iohannis, preşedintele României

Atacurile „prinţesei războinice“ din Guvern

În schimb, în plan intern, social-democraţii au pus tunurile pe şeful statului, în special pe faptul că Iohannis nu trebuie băgat în seamă. Unul dintre miniştrii PSD-işti care au ieşit la atac a fost Lia Olguţa Vasilescu, titulara portofoliului Muncii, dând tonul în ceea ce priveşte ignorarea chemărilor lui Iohannis la consultări. „În cadru privat a fost foarte în regulă ca şi persoană. Să scoată stenogramele de la discuţii. E total diferit în privat faţă de atunci când e pe bicicletă. Nu văd un motiv pentru care ar trebui să ne cheme. Are suficienţi consilieri la Cotroceni care să-i explice. Nu are de ce să facă mediere între noi şi vreo instituţie sau între noi şi sindicate. Noi trebuia să nu ieşim din deficitul de 3% anul trecut şi am reuşit“, a declarat Vasilescu, persoană gratulată de propaganda rusă cu apelativul „prinţesa războinică“, precizând că ea şi colegii săi nu se vor prezenta la Iohannis.

De altfel, ministrul Muncii a ieşit de mai multe ori în public în ultimele săptămâni cerându-i lui Iohannis să facă publice stenogramele discuţiilor purtate între acesta şi membri ai Guvernului, sugerând că şeful statului nu i-ar critica deloc în întâlnirile private, ci doar la întâlnirile cu presa vrea să arate că se opune măsurilor PSD. De asemenea, social-democratul Iuliu Nosa, vicepreşedinte al Comisiei de buget din Camera Deputaţilor, a declarat că Iohannis nu are pe cine să medieze, din moment ce la discuţii vor participa doar cei de la BNR, nu şi colegii săi.