Cum explică PSD modificarea Codului Penal: La metrou are loc o crimă. Poliţia incompetentă nu-l identifică pe ucigaş şi caută un ţap ispăşitor. Tu ai putea fi acela

UPDATE La scurt timp după ce românii s-au scandalizat în mediul online, postarea a fost ştearsă de pe Facebook. Mai jos puteţi observa postarea Liei Olguţa Vasilescu, membră a PSD care la rândul ei distribuise clipul şters acum.





„La metrou are loc o crimă. Se poate întâmpla să fii şi tu prin preajmă. Şi se poate întâmpla ca poliţia incompetentă să nu-l identifice pe ucigaş şi să caute un ţap ispăşitor. Iar tu ai putea fi acel ţap ispăşitor. Poliţia ar spune că tu eşti înregistrat pe camerele de luat vederi deşi nu se vede foarte clar. Asta ţi poate întâmpla acum, chiar ţie! Dar dacă se modifică legea, iar Directiva Europeană intră în vigoare, atunci tu vei avea dreptul să ceri expertizarea probei video. Legea poate fi de partea ta! Nu de partea poliţiei sau a procurorilor incompetenţi. Parlamentul trebuie să modifice legile justiţiei în folosul oamenilor. Gata cu ţapii ispăşitori“, se spune în textul prin care PSD susţine modificările la Codul Penal.

Pe de altă parte, Alexandru Georgescu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, şi comisarul-şef Radu Gavriş, şeful Serviciului Omoruri al Poliţiei Capitalei, au explicat, la Adevărul Live, cât de nocive sunt pentru siguranţa cetăţenilor modificările propuse în Parlament la Codurilor Penale.

„Fără camere nu am fi putut să dăm imagini publicului cu criminala de la metrou. Nu am fi putut să ne dăm seama clar ce s-a întâmplat acolo. Nu am fi putut să ne dăm seama de traseul autoarei şi nu am fi putut să constituim probatoriul din dosar. În plus, colegii mei care au depistat-o au avut o fotografie. De pe camere am avut fotografia. Camere video au făcut diferenţa şi au fost esenţiale. Ele sunt esenţiale în orice ţară civilizată. O cameră video e obiectivă“, a explicat Radu Gavriş.

Alexandru Georgescu a insistat că imaginile de pe camerele video pot reprezenta o probă şi pentru demonstrarea nevinovăţiei unei persoane, nu doar pentru incriminarea celora care încalcă legea.

„Limitarea mijloacelor de probă afectează şi prezumţia de nevinovăţie. Suntem obligaţi să strângem probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea unui acuzat, unui presupus autor de infracţiune. Să vă dau un exemplu probat cu cameră video: o persoană căzută de pe un pod, în apă, acuza o altă persoană că ar fi împins-o ca s-o omoare. Din fericire, acolo era o cameră video, cu imagini mai multe decât clare, în care se vedea că persoana respectivă a sărit singură, fără să o împingă nimeni. Acolo era un posibil acuzat de o faptă pe care chiar nu o făcuse. Asupra lui ar fi planat măcar o suspiciune, dacă nu o acuzaţie, chiar dacă nu din partea nostră, măcar a familiei şi a prietenilo, ceea ce nu e în regulă“, a spus Alexandru Georgescu, prim-procurorul Parchetului e pe lângă Tribunalul Bucureşti.