PNL şi USR au depus moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Tudose. Ce spune aritmetica parlamentară

Moţiunea „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă". a fost semnată de 148 de parlamentari din PNL, USR şi PMP, precum şi de trei independenţi.

„E o guvernare falimentară. Face rău ţării şi trebuie să plece acasă“ a declarat Raluca Turcan, liderul deputaţilor PNL, după depunerea moţiunii de cenzură.

La rândul său, liderul deputaţilor USR, Cristian Seidler, a punctat faptul că „toată lumea a observat că investiţiile sunt la un minim istoric. Guvernarea a avut deja un an pentru a-şi da măsura capacităţii. E o măsură de cenzură împotriva unui tip de guvernare, o guvernare mincinoasă“, a spus Seidler.

Cum arată aritmetica parlamentară

Camera Deputaţilor

PSD – 153 de deputaţi

ALDE -14 de deputaţi

PNL - 69 de deputaţi

USR – 30 de deputaţi

PMP - 16 deputaţi

UDMR - 21 de deputaţi

Minorităţi – 17 deputaţi

Neafiliaţi – 7 deputaţi

Senat

PSD – 67 de senatori

PNL – 29

USR – 13

ALDE – 9

UDMR – 9

PMP – 8

Neafiliat – 1 (Vergil Chiţac, fost PNL)

Majoritatea PSD-ALDE plus UDMR are 269 de parlamentari adică nu va avea nicio emoţie, în condiţiile în care pentru a trece moţiunea, Opoziţia are nevoie de 233 de voturi.