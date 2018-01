PMB: „Aşa-zisa şedinţă“ de azi a CGMB este doar un exerciţiu de imagine al consilierilor PNL şi USR

„Aşa-zisa şedinţă de azi a Consiliului General este doar un exerciţiu de imagine al consilierilor PNL şi USR, care nici măcar nu au catadicsit să fie prezenţi, dintre cei 23 de semnatari ai convocatorului în sală fiind doar 14”, spune Primăria Capitalei.

Reprezentanţii municipalităţii explică, de asemenea, că pentru a putea fi convocat Consiliul General, ordinea de zi trebuie să conţină cel puţin un proiect de hotărâre, iar documentul denumit „Convocare” nu conţine acest lucru, astfel că şedinţa nu poate avea loc.

„Punctul de vedere formulat de Prefectul Capitalei a fost afişat pe site-ul PMB şi a fost transmis tuturor consilierilor generali în timp util. Faptul că unii consilieri generali, din partea PNL şi USR au ales să-l ignore şi sunt prezenţi în sala de şedinţe pentru o conferinţă de presă ad-hoc se înscrie în linia generală a politicii promovate de cele două partide, de a se împotrivi proiectelor iniţiate de Primarul General chiar cu preţul sacrificării intereselor bucureştenilor, aşa cum s-a văzut şi la ultima şedinţă ordinară din 17 ianuarie, când consilierii opoziţiei s-au împotrivit demersurilor necesare pentru demararea construcţiei Spitalului Metropolitan”, mai spune Primăria Capitalei.

Şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), în care primarul Capitalei Gabriela Firea şi preşedinţii Consiliilor de administraţie şi directoriI generali ar fi trebuit să prezinte situaţia economică a companiilor municipale şi a RADET şi ELCEN, nu s-a ţinut din lipsă de cvorum, grupurile PSD, ALDE şi PMP boicotând pentru a doua oară o şedinţă convocată de opoziţie. PNL acuză lipsa de transparenţă a PSD şi spune că aceste companii municipale nu funcţionează ca un holding, ci fiecare companie ca o „mică feudă”, în timp ce USR susţine că a atacat cu recurs decizia Tribunalului Bucureşti, care a respins acţiunea împotriva Municipiului Bucureşti, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi SC Ciclop SA, prin care s-a solicitat suspendarea hotărârilor de înfiinţare a celor 22 de companii municipale.

„Am vrut să dăm o şansă doamnei primar şi PSD să prezinte oamenilor ce este cu aceste firme. Celor 22 de companii înfiinţate anul trecut le-a dat nu mai puţin de 200 de milioane de euro. Pentru asemenea sumă, era normal ca doamna primar să vină în faţa noastră şi a dumneavoastră să prezinte managementul acestor companii, să ştim cine sunt acei directori. Noi până acum nu am văzut nici măcar un CV al acestor oameni, să vedem cine sunt cei din Consiliul de Administraţie şi ce are de gând să facă mai departe cu aceste firme. În lipsa informaţiilor, noi am solicitat special această şedinţă ca să dăm şansa să transparentizeze – că vorbeşte foarte mult despre transparenţă – şi să arate bucureştenilor ce vrea să facă. Până în acest moment, nu a venit, nu s-a asigurat majoritatea, iar directorii nu se ştie cine sunt şi ce urmăresc”, a declarat consilierul general PNL Ciprian Ciucu.