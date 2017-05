Petre Daea loveşte din nou: Eu când cad din pom întâi mă uit dacă am coaste rupte, pe urmă mă scutur şi abia pe urmă încep să zbier, nu zbier înainte

Ministrul Agriculturii susţine că temperaturile scăzute din ultima perioadă au pus în pericol culturile agricole.

"În momentul apariţiei fenomenelor negative impulsul de moment a fost de dezastru. Când am spus atunci că e mai mult bine decât rău, în acea perioadă solurile României sufereau de lipsa apei. Erau suprafeţe din sudul ţării care aveau un deficit de peste 1.500 mc de apă la hectar. Era secetă pedologică. S-a mai menţinut această situaţie şi în interiorul arcului carpatic, în Transilvania. Vreau să vă spun că nu am văzut oul când am ciocnit la Paşte, pentru că mă uitam pe cer să văd dacă nu cumva începe să plouă. Am străbătut partea de sud a ţării şi am văzut că plantele sufereau de lipsa de apă. Şi ploaia a venit la timp. A salvat cerealele păioase în România, a salvat rapiţa şi toate culturile însămânţate în toamnă, care crescuseră şi îşi măriseră consumul de apă datorită masei vegetative", a spus Petre Daea.

Întrebat ce face ministerul său cu privire la teama că în România ajung produse alimentare mai slabe din punct de vedere calitativ decât în alte state, Petre Daea a spus că aşteaptă răspunsul omologilor din cinci state europene pentru a avea acordul de a preleva probe pe alimente similare cu cele care se comercializează în România.

"Aştept răspunsul. Eu când cad din pom întâi mă uit dacă am coaste rupte, pe urmă mă scutur şi abia pe urmă încep să zbier, nu zbier înainte. În opinia mea, trebuie să fim foarte exacţi şi în ceea ce facem, dar şi în ceea ce vorbim. Şi consider că am fost exact. Îmi respect aceste principii. După ce vor veni răspunsurile îmi urmez paşii. Nu fac nimic în afara legii şi în afara logicii, nu fac niciun fel de improvizaţie, pentru că ar însemna că sunt un aventurier. Aş putea să o introduc o companie într-o analiză fără a identifica proba de unde am luat-o, cu cine am luat-o, poate fi verosimilă acea probă? Sub nicio formă. Produci dezordine şi interpretări deformate. Cu ce drept, cu ce scop şi cu rezultate? În niciun caz nu va fi un rezultat bun", a explicat Daea.

La finalul interviului, el şi-a spus nemulţumirea legată de sectorul agricol: "Îmi pare rău că noaptea nu este zi, pentru ca aş putea rezolva aproape tot în agricultură".

"Prin înălţimea plopului, iată că se realizează umbră"

Într-un discurs ţinut în luna martie la Rădăuţi, Petre Daea spunea că există mulţi plopi pe terenurile arabile, ceea ce ar avea efecte dăunătoare: "Prin înălţimea plopului, iată că se realizează umbră, în stânga sau în dreapta, se umbresc suprafeţele de jur împrejurul plopului. Omul nu mai poate produce şi spune: hai, domnule, să vând. În orice caz, în zona Rădăuţiului sunt în jur de 731 de hectare. (...) Au vândut terenul, iar pe suprafeţele respective, terenurile vândute, înţelegând aici suprafeţele arabile, cei care au cumpărat au pus plopi"