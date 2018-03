Tudor Cătineanu este Profesor universitar. Din 1972, a predat la Universitatea clujeană cursurile de Filosofia Culturii, Axiologie, Etică, Estetică.

În perioada 1990-1995 a fost Şeful „Catedrei de Filosofie sistematică” de la aceeaşi Universitate. În intervalul 1995-1999 a fost Preşedinte-Director General al „Societăţii Române de Radiodifuziune”, unde a înfiinţat „Canalul Muzical”. Apoi, reintră ca Profesor la Universitatea din Bucureşti, la „Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării”. Aici predă cursurile de Retorică şi de Deontologia mass-media.

A elaborat până acum 10 cărţi, dintre care „Structura unei sinteze filosofice” a fost distinsă cu Premiul „Vasile Conta” al Academiei române. Recent, la editura „Lambert”, a apărut cartea „Deontology of Opinion, between Ethics and Rhetoric”.

Ca jurnalist, a înfiinţat şi a susţinut rubrica „Unghiuri şi antinomii” de la revista clujeană „Steaua”, publicând studii şi eseuri în alte reviste de profil. Este pensionar şi lucrează acum la cartea „În căutarea Raţiunii retorice”.