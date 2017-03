Nicolicea, despre dezbaterea pe Legea referendumului: N-am făcut-o noaptea, că ar fi participat doar protestatarii de la USR

Parlamentarul USR Stelian Ion i-a reproşat deputatului PSD Eugen Nicolicea că a organizat pe repede-nainte dezbaterea pe Legea referendumului. „Aţi făcut, totuşi, un mic progres. Colegul dumneavoastră ( Florin Iordache, prezent şi el al dezbatere – n.r.) ar fi organizat-o noaptea“, a spus deputatul USR.

„Fiecare iniţiator îşi alege modalitatea de a se consulta. Faptul că n-am făcut-o noaptea, e că a fi participat doar protestatarii de la USR. Am constatat că nu aţi avut nicio chestiune punctuală. Nu vă ridicaţi la nivelul adunării, deci n-am să vă mai dau cuvântul“, a răspuns Nicolicea, cel care a organizat şi prezidat dezbaterea.

„„Adevărul“ a scris marţi că PSD se pregăteşte să îngrădească dreptul lui Klaus Iohannis de a organiza un referendum. Miercuri, la o dezbatare organizată de Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor, deputatul PSD Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei, a prezentat un proiect de modificare a Legii referendumului, astfel încât preşedintele nu va mai putea chema poporul la urne pe teme ce ţin de Justiţie. Iniţiativa lui Nicolicea vine în contextul în care Iohannis ameninţă PSD că va declanşa un referendum pe Justiţie dacă se va mai atinge de legislaţia penală.

Legea referendumului, în forma ei actuală, îi permite preşedintelui să declanşeze un referendum „cu privire la probleme de interes naţional“, tot şeful statului fiind cel care decide ce e de interes naţional. Practic, formularea actuală îi oferă preşedintelui libertate totală în alegerea temelor pentru un referendum. Deputatul PSD Eugen Nicolicea vrea să îngrădească această libertate constituţională şi propune modificare Legii în forma următoare: „Nu pot face obiectul referendumului problemele fiscale, cele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea“. Aşadar, după modificările lui Nicolicea, preşedintele nu va mai putea organiza un referendum pe tema Justiţiei.

Iniţiativa lui Nicolicea nu mi se pare grozavă.

Klaus Iohannis, preşedinte

Iohannis: preşedinte-spectator

Deputatul PSD susţine însă că modificările propuse de el nu se aplică la referendumul anunţat de preşedintele Klaus Iohannnis. „Dacă această lege ar ieşi mâine, nu se poate aplica 12 luni de la adoptare. Aşa a spus Curtea Constituţională“, a spus Eugen Nicolicea. Într-adevăr, Curtea cere ca orice modificare la legea referendumului să intre în vigoare abia după un an de la promulgare, însă, chiar şi aşa, demersul e în favoarea PSD. În acest moment, preşedintele Klaus Iohannis are un aviz dat de Parlament că poate organiza oricând un referendum pe tema Justiţiei. Şeful statului a anunţat însă că va uza de acest drept numai dacă PSD va încerca din nou să modifice legislaţia penală în interesul infractorilor, după modelul OUG 13. Practic, prin arma referendumului, Iohannis pune o presiune constantă pe social-democraţi. Dacă propunerea lui Nicolicea intră în vigoare, Iohannis va fi nevoit să declanşeze rapid referendumul – ceea ce ar însemna un glonţ tras în aer, întrucât scandalul ordonanţelor s-a stins. Problema e că, după un an de la intrarea în vigoare a acestei legi, preşedintele nu va mai putea cere vreun alt referendum pe tema Justiţiei. Practic, PSD suspendă pe termen nelimitat o armă politică importantă pe care o are şeful statului. „Nu cred că trebuie să mă bănuiţi de ceva subversiv la adresa preşedintelui. La această iniţiativă se lucrează de mai mult timp, numai că, între timp, preşedintele a anunţat că declanşează un referendum. Atunci eu am stopat depunerea proiectului ca să nu se interpreteze că are vreo legătură cu preşedintele. Am reluat discuţia când preşedintele a spus că o lasă mai moale. Eu nu ştiu ce înseamnă mai moale“, a motivat Nicolicea demersul.

PNL ameninţă cu CCR

„PNL nu este de acord cu o modificare a Legii referendumului. Forma actuală a legii este suficientă. Practic, propunerea dumneavoastră adaugă la Constituţie. Consider că sunt elemente de neconstituţionalitate care cu siguranţă ne vor determina să o supunem controlului CCR“, a spus deputatul PNL Gabriel Andronache. „Nu aveţi decât. Vă felicit pentru rapiditate“, a răspuns Nicolicea.

Avocatul Elenina Nicuţ spune că proiectul lui Nicolicea are şanse mari să fie declarat neconstituţional, întrucât „articolul 90 din Legea fundamentală lasă la latitudinea preşedintelui tema referendumului şi întrebarea de pe buletinul de vot“. „Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional“, spune articolul 90. Or, o lege nu poate să completeze Constituţia.