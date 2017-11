Moţiunea de cenzură, dezbătută joi, de la ora 11.00

Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită luni după-amiază într-o şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Liberalii ar fi vrut să fie dezbătută şi votată la începutul săptămânii viitoare, pentru a avea prezenţi toţi deputaţii şi senatorii. Însă, majoritatea din BPR nu a fost de acord.

În textul moţiuniii liberalii căreia fac inventarul „minciunilor”, al „nerealizărilor” şi al măsurilor care, arată ei, au destabilizat economia în cele zece luni de când coaliţia PSD – ALDE a preluat guvernarea. Moţiunea a fost semnată de 148 de parlamentari de la PNL, USR, PMP şi independenţi.

„În mai puţin de un an, guvernarea PSD-ALDE a aruncat la coşul de gunoi promisiunile făcute în campanie şi, odată cu ele, speranţele românilor într-un trai mai bun. Beneficiile unei creşteri economice substanţiale au fost anulate de măsurile populiste şi haotice luate în economie de cuplul de economişti de renume mondial Dragnea - Tudose împotriva mediului de afaceri şi a contribuabililor oneşti din această ţară. Minciuna PSDragnea a avut picioare atât de scurte încât, în mai puţin de un an, românii au văzut că programul de guvernare, pus sub titulatura „Îndrăzneşte să crezi”, a fost o iluzie vândută cu maximă neruşinare”, arată liberalii în textul moţiunii de cenzură.