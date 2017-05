Memoria de elefant a lui Hrebenciuc e cât un şoricel rozaliu. Fostul şef al campaniei lui Geoană s-a făcut că nu-şi aminteşte cu ce casă de sondaje a lucrat în 2009

„Ar fi trebuit să aveţi şi o Biblie să jurăm că spunem adevărul şi numai adevărul”, a fost ironia cu care Viorel Hrebenciuc, în ultrmii ani un obişnuit al instanţelor şi, totodată, al mărturiilor sub jurământ, a început discursul în faţa Comisiei parlamentare de anchetă a alegerilor prezidenţiale din 2009. Hrebenciuc, poreclit de jurnalistul Cristian Tudor Popescu “guzganul rozaliu”, pentru abilitatea sa de a trage sfori în PSD, a venit la audieri din postura de şef al campaniei lui Mircea Geoană din urmă cu opt ani.

Fostul lider social-democrat a sugerat că scrutinul a fost fraduat, invocând faptul că în multe secţii din străinătate au votat peste 2.000 de oameni în ziua turului decisiv, deşi, potrivit calculelor sale, nu puteau vota mai mult de 1.050. Aşadar, potrivit lui Hrebenciuc, a rezultat o diferenţă de 75.000 de voturi care au înclinat balanţa în favoarea lui Traian Băsescu. Apoi a mai spus că în ultima săptămână de campanie, sondajele comandate de PSD arătau că Mircea Geoană este cotat la 54%, în timp ce Traian Băsescu se situa la 46%. Iar în ultima zi de dinaintea alegerilor, Geoană, deşi scăzuse sistematic în ultimele zile, tot mai păstrase 1,5% avans faţă de rivalul său. Hrebenciuc a înşirat aceste cifre, dar şi multe altele, fără să se uite pe nicio foaie, asigurându-i pe parlamentarii-anchetatori că are o memorie “extraordinară”.

Când a venit rândul întrebărilor, senatorul USR Mihai Goţiu i-a cerut lui Viorel Hrebenciuc să spună care a fost institutul de sondare care a dat o diferenţă de un procent şi jumătate în favoarea lui Geoană. “Îmi păstrez sursele”, a răspuns Hrebenciuc, zâmbind. Mihai Goţiu i-a cerut lui Mihai Fifor, preşedintele PSD al Comisiei de anchetă, să-i amintească fostului său coleg de partid că în cazul în care tăinuieşte informaţii care ar putea duce la aflarea adevărului riscă sancţiuni penale."Bine. Atunci nu-mi mai amintesc”, a răspuns, din nou zâmbind, Hrebenciuc, deşi trecuseră doar câteva minute de când se lăudase cu memoria sa de elefant.

Au mai urmat câteva întrebări, după care deputatul PMP Robert Turcescu, cel care în 2009 a moderat celebra dezbatere dintre Băsescu şi Geoană, a încercat şi el să stoarcă de la Hrebenciuc cu ce casă de sondare a lucrat PSD în campanie, singura informaţie care ar fi fost cu adevărat o noutate. Iată dialogul.

Robert Turcescu: Ce relaţie aţi avut cu candidatul Mircea Geoană? Era un candidat cu care dialogaţi permanent?

Viorel Hrebenciuc: Face obiectul comisiei de anchetă?

Turcescu: Da.

Hrebenciuc: O singură sincopă a fost: nu am ştiut că merge la domnul Vântu.

Turcescu: Când aţi aflat?

Hrebenciuc: A doua zi, la ora 14.00, mi-a spus Ponta. Deci am aflat în ziua în care a avut loc confruntarea cu Băsescu. Dacă deputatul Turcescu îl întreabă pe jurnalistul Turcescu ce s-a întâmplat la domnul Vântu acasă, cred că ştie mai mult decât mine.

Turcescu: Casa de sondaje cu care aţi lucrat era Insomar?

Hrebenciuc: Nu.

Turcescu: Dar ce casă?

Hrebenciuc: Nu-mi amintesc.

Turcescu: Era firma lui Vasile Dâncu?

Hrebenciuc: Nu-mi amintesc şi cu asta am încheiat.

Turcescu: Când vă limpeziţi, ne puteţi da un răspuns scris?

Hrebenciuc: Nu înţeleg relevanţa. Nu-mi amintesc. Punct. E interzis să nu-ţi aminteşti?

Eugen Nicolicea, deputat PSD (singura sa intervenţie în cele patru ore de audieri): Întrebările puse domnului Hrebenciuc exced comisiei noastre de anchetă.

Geoană, săgeţi către Maior şi Ponta



“A existat un plan de a crea un cal troian în PSD”, a spus Mircea Geoană, cu trimitere către Victor Ponta, fost purtător de cuvânt al campaniei sale, care, ulterior, l-a exlus din partid. Întrebat despre relaţia apropiată dintre George Maior şi Traian Băsescu, în condiţiile în care Maior provenea din PSD, Geoană a răspuns: “Ideea că cineva face un cadou Opoziţiei oferind o poziţie atât de importantă se dovedeşte a fi nevalidă. A fost o chestiune pe care o parte din noi am crezut-o, dar cred că ne-am înşelat amarnic”.

Fosta şefă a AEP avea portretul lui Băsescu în birou

Fostul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) din 2009, Octavian Opriş, o fost întrebat la audieri despre episodul în care Ana Maria Pătru, pe atunci vicepreşedinte AEP, a participat la o petrecere organizată de PDL după alegerile europarlamentare din 2009. “Asta este conduita pe care a avut-o Ana Maria Pătru, ea nu se sfia niciodată să arate afinităţile pe care le are cu zona PDL şi cu Traian Băsescu, chiar în biroul ei avea şi un portret cu Traian Băsescu. Sigur că îi era recunoscătoare, pentru că el a numit-o la AEP din partea Preşedinţiei", a comentat Opriş. Ulterior, Ana Maria Pătru a ajuns chiar preşedintele AEP, iar la începutul acestui an a fost arestată preventiv într-un dosar de corupţie.