Ludovic Orban, din nou în postura de artist. Ce melodie a cântat

Cântecul a fost propus şi început de solistul Ovidiu Purdea Someş, iar pe parcursul melodiei, interpretul i-a dat microfonul şi liderului liberal, care a cântat, alături de celelalte persoane de pe scenă.

Ludovic Orban a declarat că duminică participă, în comuna Mărişel, la manifestările organizate la Crucea lui Avram Iancu.

„Aşa cum am promis la Congresul PNL, locul meu de muncă va fi ţara. Cea mai mare parte a timpului mi-o petrec intrând în contact direct cu oamenii, la diverse evenimente care se întâmplă în orice localitate din ţara asta. În acest weekend, după ce am fost la Curtea de Argeş, astăzi, la Festivalul medieval, am venit la Ziua comunei Ciurila, unde domnul primar (n.r. — Cristinel Popa, PNL) a fost suficient de insistent, astfel încât să mă convingă să particip. Dar n-a fost foarte greu“, a declarat liderul PNL.

Ludovic Orban a fost însoţit la Ciurila de mai mulţi liberali clujeni, printre care s-a numărat şi vicepreşedintele PNL Adrian Oros.