Liviu Pleşoianu "rupe misterul" din spatele Google şi Facebook: Google, o sectă tehnologică transhumanistă de la Silicon Valley

Liviu Pleşoianu a postat, joi, pe Facebook, „cinci informaţii foarte importante pentru utilizatorii Facebook şi Google”, anunţând că e de datoria sa „să explice ce stă în spatele acestor companii şi în ce fel vor să ne construiască viitorul”. Deputatul PSD avertizează că Google „investeşte masiv pentru a dezvolta ceea ce adepţii sectei tehnologice transhumaniste de la Silicon Valley numesc «Omul 2.0»”.

Întreaga postare de pe Facebook

„5 informaţii foarte importante pentru utilizatorii Facebook şi Google

Pentru că am lucrat timp de 14 ani în domeniul marketingului online, pentru că ştiu foarte bine despre ce vorbesc şi pentru că am vizitat chiar sediile Google şi Facebook din Silicon Valley, consider că e de datoria mea să explic ce stă în spatele acestor companii şi în ce fel vor să ne construiască viitorul.

Pentru început, cred că este foarte bine să ştiţi următoarele:

1. Regina Dugan (cel de-al 19-lea Director al DARPA - Agenţia Departamentului american de Apărare care se ocupă cu dezvoltarea de tehnologie militară avansată) a plecat în anul 2012 la... Google. Acolo, Regina Dugan s-a ocupat de Departamentul de... tehnologie avansată.

2. După patru ani, fosta directoare DARPA Regina Dugan a plecat de la Google. Unde s-a dus mai departe? ...La Facebook! Pentru a se ocupa de... tehnologie avansată.

3. Exact în perioada în care fosta directoare DARPA a lucrat la Google, Google a achiziţionat Boston Dynamics - cel mai important producător de roboţi militari. Până să fie cumpărată de Google, compania Boston Dynamics producea roboţi militari avansaţi cu finanţare direct de la... DARPA.

4. Unul dintre proiectele în care Google investeşte masiv este explicat chiar de către directorul departamentului său de Dezvoltare Tehnologică, Ray Kurzweil: "Până în 2030, vom avea deja tehnologia necesară pentru a introduce în corpul omenesc milioane de nanoboţi (mini-roboţi, de dimensiune moleculară). Prin intermediul nanoboţilor, vom conecta creierul la Internet, vom conecta neocortexul la Cloud!"...

...Cu alte cuvinte, Google investeşte masiv pentru a dezvolta ceea ce adepţii sectei tehnologice transhumaniste de la Silicon Valley numesc "Omul 2.0". Pentru conducerea Google, omul viitorului este... omul-cyborg.

5. Unul dintre domeniile în care DARPA investeşte cel mai mult este Realitatea Virtuală. Unul dintre domeniile în care şi Facebook (unde a plecat fosta directoare DARPA când a părăsit Google) investeşte foarte mult este... Realitatea Virtuală. În 2014, Facebook a cumpărat Oculus VR - compania lider în industria Realităţii Virtuale - cu DOUĂ MILIARDE de dolari... Vă dau, pentru moment, un singur citat din Mark Zuckerberg: "Dezvolt Realitatea Virtuală pentru că realitatea reală nu mi se pare satisfăcătoare. Realitatea Virtuală este mai bună decât lumea reală, cea din urmă fiind limitată!"...

P.S. Voi reveni şi cu alte informaţii. Sunt multe lucruri aproape inimaginabile pe care este bine să le cunoaşteţi. Am vorbit despre ele cu mult timp înainte să intru în politică. Însă abia actualul scandal Facebook a reuşit să producă scurtcircuitul care îi face dintr-odată, pe foarte mulţi, cu adevărat receptivi...”