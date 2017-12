Liviu Dragnea: Cineva îi spune lui Iohannis că statul paralel are efecte benefice pentru el, ceea ce e greşit

La începutul interviului acordat pentru Antena 3, Dragnea a mărturisit că se consideră un om credincios şi că îi place să ajute.

"Sunt un om credincios. Cred că un credincios îşi construieşte acţiunile, abordarea şi în funcţie de asta. Nu cred că poţi face o analiză dacă faci asta dacă eşti credincios. Mă consider un om de bună credinţă. Eu cred că pot spune cu certitudine că au fost situaţii când mi-am iubit aproapele mai mult decât pe mine. Am făcut bine chiar dacă mie mi-a cauzat. Nu vreau să dezvolt asta, dar am ajutat şi o sa ajut în continuare cât pot. Eu nu pot să urăsc. Mulţi îmi spun c asta e un defect şi de iertat.. nu pot să ţin foarte mult supărarea. Am avut divergenţe cu diverşi oameni, eram certaţi şi după vreo 2-3 săptămâni uitasem. Am iertat foarte mulţi oameni care mi-au făcut rău mie şi familiei mele", a dezvăluit Dragnea.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a declarat că partidul său a reuşit să câştige alegerile, însă acest lucru nu înseamnă că deţine şi puterea. Întrebat cine deţine puterea din punctul său de vedere, Liviu Dragnea a răspuns:

"Încă încercăm să aflăm care sunt pârghiile, butoanele, mijloacele, instituţiile, persoanele care exercită puterea nevăzută în România. E nevoie de mult mai multe informaţii pentru a avea tabloul complet. Încă încercăm să aflăm ce s-a întâmplat în România, ce se întâmplă în continuare şi ce trebuie să facem în continuare pentru ca în ţara asta să nu mai existe astfel de abuzuri de care mulţi oameni se plâng".

Întrebat ce anume îi lipseşte pentru a putea destructura ceea ce numeşte statul paralel, şeful PSD a explicat că: "Nu există ceva anume. Se întâmplă. Prin Parlament. Nu se poate face într-o zi. E o actiune în desfăşurare. Dar nu e vorba de destructurare. Doar prin comisiile parlamentare şi prin Parlament, cu toţii din coaliţie încercăm să scoatem cât mai mult din adevăr la iveală".

Liviu Dragnea a mai spus că preşedintele României, Klaus Iohannis, este beneficiarul statului paralel şi a explicat şi de ce.

"Dacă se rupe coaliţia, ceea ce nu e cazul, dacă se rupe PSD-ul, nu e cazul.. dacă pică guvernarea, dacă apar aceste tulburări, cresc teoretic şansele pentru al doilea mandat al lui Iohannis. Cred că cineva îi spune că acest stat paralel are efecte benefice pentru el, ceea ce e greşit", a spus Dragnea.

”Nu cred că este străin, preşedintele Iohannis. Crede că e beneficiar. Eu cred că se înşală, ar trebui să se uite în istoria recentă. Structurile au pe cineva moţ. La el se raportează. Cred că cineva, unul sau mai mulţi, îi spun că acest stat paralel, prin ceea ce face, are efecte benefice pentru el. Ar trebui să se uite la Traian Băsescu. Dacă se încrede în acest sistem, greşte. E major, e matur, e preşedinte. E totul pentru mandatul numărul 2.”, a mai adăugat liderul Camerei Deputaţilor.

Liviu Dragnea a mai spus că a simţit că în ultima vreme a fost gândită o campanie de demonizare la adresa lui. "Am obţine acelaşi scor (n.r - dacă mâine ar fi alegeri). PSD nu s-a erodat în 2017. Atacurile au fost personalizate. A fost o campanie de demonziare personală la adresa mea", a spus liderul PSD.

