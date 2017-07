Lider PSD, în luptă cu Facebook-ul: Hashtag dilibau scrie pe toată lumea. A reuşit să facă nişte oameni tembeli. Bine că nu am Facebook VIDEO

„Cel care are Facebook nu mai are... nu că relaţii, nu mai are soare, nu mai are întuneric, nu mai are lumină, nu mai are nimica, stă cu ochii numai în televizorul ăla. Dacă cineva a dorit să facă din nişte oameni normali nişte oameni tembeli a reuşit, prin acest sistem. Tocmai prin faptul că te captează, te atrage, prin tot felul de glumiţe lucruri simpatice, îţi mai bagă câte un mesaj din asta cu rezist cu nu ştiu ce. Şi atunci hashtag dilibau scrie pe toată lumea care foloseşte în exces această. Şi toată lumea are tendinţa de a folosi în exces. Ideea mea e mai bine aşa. Că dacă mă apuc eu să comentez vă daţi seama ce iese. Mai bine să nu am Facebook", a declarat deputatul, în interviul citat de pagina de Facebook Secţia Politic de la Realitatea TV.

Solomon nu e la prima declaraţie de acest gen. În 2012, liderul social-democrat i-a transmis premierului Mihai Răzvan Ungureanu că ar putea avea soarta lui Aldo Moro, fost premier italian asasinat de organizaţia teroristă Brigăzile Roşii, dacă trece prin Vaslui.