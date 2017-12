Un nou scandal pe Legile Justiţiei. UNJR vrea o Secţie specială de investigare a magistraţilor. Predoiu: Amendamentul a fost trimis la ora 00.30

Urmăreşte LIVE dezbaterea pe Legile Justiţiei

UPDATE S-a supus la vot ca lucrările Comisiei să fie suspendate pe perioada doliului naţional (14, 15, 16 Decembrie). S-a adoptat. PNL ar fi vrut ca lucrările să fie suspendate şi pe data de 13, când politicienii sunt invitaţi de Casa Regală la Peleş. S-a respins.

UPDATE Marton Arpad, UDMR: Protestatarii nu aveau bâte, dar nici paşnici nu au fost. A trebuit să merg pe jos de la Parlament şi am simţit acelaşi lucru ca în 1990. Eu nu pot accepta violenţa fizică.

UPDATE Stelian Ion: Este rău că nu au fost invitate la dezbateri toate asociaţiile profesionale. Domnul Arpad, noi nu am chemat oamenii în stradă, deşi a protesta mi se pare o manifestare pozitivă de civism. Să fim comparaţi cu Ion Iliescu este inimaginabil. Oamenii nu ies în stradă pentru că îi chem eu printr-un sms.

UPDATE Iulia Scântei (PNL), despre amendamentele la legile Justiţiei venite din partea asociaţilor de magistraţi: Unii magistraţi au făcut pe staful tehhnic. Au scris după dictarea politicenilor. Aici îi am în vedere pe reprezentanţii UNJR.

UPDATE Nicolae Moga (PSD): Am o rugăminte: haideţi să nu ne mai facem de râs. Că ne-am făcut deja de râs. Să lăsăm furia deoparte. Sunt de acord ca în perioada de doliu naţional să suspendăm lucrările comisiei, cu toate că în perioada doliului naţional nu sunt suspendate activităţile de zi cu zi. Vă rog să primiţi din partea mea scuzele pentru acele ieşiri necontrolate de ieri.

UPDATE Marton Arpad ( UDMR), despre faptul că USR a pactizat cu protestatarii, aseară, în faţa Parlamentului: Mi-am amintit de 1990, când, deşi nu i-a chemat, Iliescu le-a mulţumit minerilor pentru că au venit.

UPDATE Florin Iordache: Ieri, trebuia să avem şedinţă, dar din cauza spectacolului oferit de USR, care a dus dezbaterea în derizoriu, am amânat şedinţa pentru azi. M-am consulatt cu colegii pe care i-am găsit în plen. Să nu credeţi că o minoritate poate bloca activitatea Parlamentului. Acest spectacol care continuă nu cred că ne face bine niciunuia dintre noi.

UPDATE Iordache, către Stelian Ion: Altceva?

UPDATE Stelian Ion, USR: Amendamentele respinse până acum trebuiau cuprinse în raportul final. Nu vreau să cred că am fost intenţioant, ci o pun pe seama grabei. Am votat ieri în plen nişte tabele care nu aveau nici propunere legislativă, nici amendamente. Erau tabele goale. Vă solicit să temporaţi puţin aceste lucrări pentru a nu se mai produce asemenea greşeli. Această şedinţă a fost convocată pentru ieri la ora 14.00. Nu s-a mai ţinut. Şedinţele acestei comisii trebuie anunţate cu cel puţin 24 d eore înainte. Noi am aflat aseară la ora 22.00 că aţi pus azi şedinţă azi dimineaţă. Regulamentul Comisiei a fost votat de majoritatea dvs. Ordinea de zi făcută ad-hoc e un mod abuziv de lucru. E inacceptabil.

UPDATE Senatoarea PNL Iulia Scântei a precizat că propunerea de amendare a legii a fost transmisă pe mail membrilor comisiei la ora 00.30 noaptea, şi s-a intrebat daca UNJR a luat decizia la miezul nopţii. Scântei a cerut suspendarea comisiei pe durata doliului naţional.

Dana Gârbovan, pe Facebook, preşedintele UNJR, despre propunerea privind înfiinţarea unei secţii speciale pentru magistraţi:

„Contrar tuturor sloganurilor pe care le-au vehiculat unii şi alţii din politică sau presă că prin această secţie Justiţia va fi capturată de politic, se poate vedea că această secţie este total protejată de orice decizie a vreunui om politic. Dacă numirile în poziţia de procuror general sau procurori şefi direcţii sunt făcute cu vădit aport politic (propunerea e făcută de ministrul Justiţiei, iar numirea de preşedinte), în cazul acestei secţii numirea procurorului şef se face de către plenul CSM. De asemenea, tot plenul CSM numeşte şi procurorii care vor activa în această secţie. Numirea se face în urma unei proceduri total transparente, incluzând un interviu transmis în direct. Baza de selecţie este dintre procurorii cu 18 ani vechime, cu minim grad de curte de apel. Vechimea şi gradul vor aduce plus de profesionalism şi experienţă. În evaluarea acestora va conta activitatea anterioară, inclusiv numărul de achitări, restituiri, condamnări, modul în care şi-au condus anchetele", scrie Dana Gîrbovan.

Predoiu: UNJR a trimis propunerile la ora 00.30

Deputatul PNL Cătălin Predoiu a acuzat joi faptul că Uniunea Naţională a Judecătorilor (UNJR) a transmis azi-noapte, la 00:30 o serie de amendamente la legea 304/2004 privind organizarea judiciară care privesc înfiinţarea unei direcţii noi de investigare a magistraţilor şi care elimină DNA din procedura de anchetare a judecătorilor şi procurorilor corupţi.

”Aseară la ora 12.30 o parte dintre membrii Comisiei am primit pe mail o serie de amendamente propuse de UNJR privind înfiinţarea unei secţii speciale de anchetă a magistraţilor în cadrul Parchetului General. Potrivit acestor amendamente, competenţa DNA în cazul în care în fapte de corupţie sunt implicaţi magistraţi este evaporată. Este o lovitură care se încearcă la adresa competenţei DNA”, a declarat Cătălin Predoiu înaintea şedinţei comisiei speciale privind legile Justiţiei în care se discută legea privind organizarea judiciară.

”PNL se va opune acestei iniţiative şi vom cere ca în jurul acestei mese de şedinţe să existe toţi reprezentanţii sistemului judiciar. E inadmisibil la 12.30 să primim amendamente care nu au fost comunicate, nu au fost dezbătute, nu e o premisă foarte bună pentru această dezbatere”, a mai spus fostul ministru al Justiţiei.

Comsiia parlamentară specială pentru legile Justiţiei, condusă de Florin Iordache, a reluat joi dezbaterile legii 304/2004 privind organizarea judiciară, principalul punct fiind înfiinţarea unei direcţii speciale de investigare a magistraţilor.