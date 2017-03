Grindeanu, despre estimările FMI: Măsurile luate de Guvern au fost foarte bine analizate înainte de a fi aplicate

„Am avut o întâlnire cu dânşii, săptămâna trecută, împreună cu ministrul Finanţelor. Noi le-am spus vizunea noastră, vizunea dată de Comisia Naţională de Prognoză, de tot ceea ce am spus atunci când am construit bugetul, de creşterea economică pe care ne-am propus-o, de toate datele macroeconomice. Hotărârea noastră este să punem în aplicare programul de guvernare (...) Am avut acest dialog cu dânşii, ne-am spus argumentele şi vom urmări în continuare ca fiecare dintre măsurile, pe care noi ni le-am propus, să fie puse în practică”, a declarat premierul Sorin Grindeanu.

El a ţinut să dea asigurări că măsurile luate de Guvern au fost foarte bine analizate înainte de a fi aplicate.

„Pe fiecare măsură pe care noi am adoptat-o s-a calculat şi s-a făcut o analiză cât se poate de serioasă la efectele pe care le are fiecare dintre măsuri în economie”, a asigurat Grindeanu subliind că măsurile pe care Executivul le va lua în continuare „vor fi la fel de bine analizate”.

Prim-ministrul a menţionat că misiunea FMI „nu e una extraordinară”, precizând că toate ţările, conform statutului Fondului Monetar Internaţional, în fiecare an, primesc o vizită de monitorizare din partea acestora.

„Noi am mai avut misiuni ale FMI, nu este o misiune extraordinară (...) Am mai avut, în 2014, când s-au luat, de asemenea, măsuri de relaxare fiscală (...) Toate lucrurile care îngrijorau s-au dovedit în final şi FMI a venit după câteva luni şi a spus: da, Guvernul a avut dreptate, au avut impact pozitiv asupra economiei, creşterea economică este sustenabilă. De aceea vă spus că lucrurile sunt monitorizate şi de către noi, fiecare măsură de asemenea şi ne vom ţine de programul de guvernare”, a explicat premierul.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) estimează că impactul asupra bugetului al tuturor măsurilor promise de PSD înainte de alegeri ar fi echivalent cu 5,5% din produsul intern brut (PIB) al României, a declarat vineri şeful delegaţiei FMI în România, Reza Baqir, în cadrul conferinţei de presă de la finalul misiunii.

„Vrem să vă arătăm nişte calcule, care sunt nişte calcule ilustrative care arată impactul asupra deficitului bugetar dacă vor fi adoptate toate măsurile anunţate înainte de alegeri. Dacă toate măsurile din programul de guvernare vor fi adoptate, pe langă legea salarizării unitare, şi aici mă refer la măsurile care se referă la reducerea contrbuţiilor sociale, reducerea cotei TVA, dividendele de la întreprinderile de stat şi TVA zero la imobiliare, impactul în perioada 2017-2020 ar fi un cost suplimentar de 5,5 % din PIB”, a spus Baqir.

În 27 ianuarie, Guvernul a aprobat un Memorandum prin care companiile controlate de stat şi regiile autonome sunt obligate să aloce pentru dividende cel puţin 90% din profitul net realizat anul trecut. Banii ar trebui, însă, să ajungă la Fondul Suveran de Investiţii pe care Guvernul intenţionează să îl înfiinţeze în următoarele luni. Măsura are ca efect, pe de o parte, reducerea încasărilor la bugetul de stat, prin transferul dividendelor, care până acum alimentau bugetul, către noul fond, şi pe de altă parte scoaterea unor cheltuieli din buget.

Totuşi, reprezentantul FMI a precizat că eventualele efecte pozitive ale măsurilor asupra economiei nu au fost luate în calcul, deoarece estimarea exactă a efectelor este imposibilă. „Aş vrea să precizez că aceste estimări nu iau în calcul efectele de runda a doua, prin care înţeleg că, într-o oarecare măsură, relaxarea fiscală şi stimularea acitvităţii economice vor creşte dimensiunea econimiei, deci vor creşte şi veniturile la buget. Motivul pentru care nu am introdus efectele de runda a doua este că nu putem face o estimare corectă a acestora decât atunci când vom cunoaşte întregul pachet", a explicat Baqir.

Şeful delegaţiei FMI a avertizat că România nu mai are spaţiu bugetar pentru alte reduceri de impozite şi taxe.