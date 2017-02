Fostul ministru Florin Jianu, dezvăluiri despre adoptarea OUG 13

„În şedinţa de Guvern nu se votează, nu ai posibilitatea să te opui unui act normativ. Singurii implicaţi sunt iniţiatorul, avizatorii şi premierul - care îşi asumă acel act. Cred că niciunul dintre miniştrii prezenţi nu ştiau despre acele acte aduse la sfârşitul şedinţei. Când e prezentat un teanc de documente pus pe masă, e imposibil pentru cineva să aibă o reacţie. Un Guvern şi acţiunile Guvernului se bazează pe percepţie publică şi pe credibilitate. În momentul în care pierzi credibilitatea cred că orice lucru ai face în continuare va fi umbrit de lucrurile care ţi-au pus pecetea”, a declarat Florin Jianu, fost ministru delegat pentru IMM-uri.

Florin Iordache i-a răspuns, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la sediul PSD Olt din Slatina, fostului său coleg de Guvern Florin Jianu.

„În Guvern a existat unanimitate. După ce eu am prezentat, n-au existat discuţii pe ordonanţă. A fost unanimitate de voturi, atunci când s-a discutat. Nimeni nu a fost împotrivă. Aţi văzut că în şedinţele de Guvern fiecare ministru primeşte o anumită documentaţie şi dacă are de făcut discuţii, completări, observaţii, au puncte de vedere. E vina dumnealui (a lui Florin Jianu – n.r.) că nu a citit. Stenograma e publică şi, la intervenţia premierului, eu am prezentat cu ce noutăţi vin, ce reglementează şi nimeni din membrii Cabinetului nu a avut un comentariu. Se trezeşte acum domnul Jianu să-şi aducă aminte că n-a citit. E vina dumnealui că n-a citit sau n-a fost atent”, a afirmat Iordache.

OUG 13, adoptată în miez de noapte, cu intenţia de a modifica radical legislaţia penală, a fost ulterior abogrată de Guvernul Grindeanu prin OUG 14, după ce sute de mii de oameni au protestat în toată ţara.