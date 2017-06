Dragnea şi-a pus partidul în cap înainte de moţiunea de cenzură. Ultimele calcule

Sorin Grindeanu a reintrat în cărţi pentru a rămâne la Palatul Victoria ajutat tocmai de Liviu Dragnea. Liderul PSD a negociat cu Kelemen Hunor ca parlamentarii UDMR să susţină moţiunea de cenzură, în schimb, PSD urma să voteze câteva legi în favoarea minorităţii maghiare, însă unele foarte sensibile: dreptul la autonomie culturală, dreptul de a folosi limba maternă în comunităţile care numără doar 10% minoritari, nu 20% cât este în prezent, şi instaurarea Zilei maghiarilor din România. Potrivit unor surse politice, cerinţele UDMR au fost în mare parte acceptate de conducerea PSD la discuţiile de luni, însă, peste noapte, parlamentarii social-democraţi din Ardeal au înroşit telefoanele spre Bucureşti.

“Dragi prieteni, Dragi cunoscuţi sau necunoscuţi, de când fac politică, mi s-au pus în cârcă multe lucruri. Uneori am ripostat, de cele mai multe ori nu am reacţionat. Am considerat că cei care «au ochi de văzut, văd». În calitate de deputat de Mureş vă spun atât, nu am votat ieri nimic, nu votez azi nimic şi n-am să votez niciodată ceva care să aducă atingere ţării mele, poporului meu!”, a scris deputatul PSD de Mureş Florin Buicu pe Facebook.

Ioan Dârzu, deputat PSD Alba, a scris şi el pe Facebook: “Nu voi vota niciodată ca ziua de 15 martie - ziua în care s-a acceptat unirea Ardealului cu Ungaria, să devină zi a maghiarilor din România. Vă asigur că rămân acelaşi om, ataşat idealurilor României!”. Şi Doina Pană, alintată în trecut de Ponta “fă, Doina”, deputat PSD de Bistriţa Năsăud, a postat un mesaj similar, însoţit de o fotografie în care este îmbrăcată în port popular românesc.

Chiar şi Liviu Pleşoianu, parlamentar social-democrat de Capitală, a sărit la gâtul lui Dragnea. “Începând de mâine şi cât voi mai fi în acest partid, conducerea actuală a PSD va avea zile negre cu mine! Cum să nu consulţi parlamentarii partidului înainte să te apuci să negociezi aşa ceva cu UDMR??? Este Inadmisibil! Punct. Nu mai merge aşa...”, a postat şi Liviu Pleşoianu.

“Nu rupem hainele de pe noi”

Ca urmare a reacţiilor critice din propriul partid, ieri dimineaţă, Liviu Dragnea a sistat negocierile cu UDMR şi a scos d epe ordinea de zi gtoate proiecteel de lege susţinute de formaţiunea maghiară. Proiecte care, cu o zi înainte, apăruseră subit pe agenda comisiilor de specialitate din Parlament. Ca urmare, maghiarii au anunţat că nu vor vota moţiunea de cenzură depusă de PSD împotriva propriului Guvern. ”Nimeni nu a făcut un pas înapoi, au fost discuţii extrem de sincere, de corecte, de ambele părţi, nimeni nu s-a certat cu nimeni. Nu rupem hainele de pe noi azi, pentru că nu e cazul”, a spus Kelemen Hunor. După anunţul UDMR, primul care areacţionat a fost Victor Ponta. "Liviu Dragnea (speriat că nu are voturile colegilor săi ca să treacă moţiunea PSD contra PSD) s-a hotărât să folosească aseară voturile UDMR ca şi <<glonţ de argint>>! Azi şi-a tras <<glonţul de argint>> fix în propriul picior! Şi în picioarele PSD!", sa scris Ponta pe Facebook.

Cum arată ultimele calcule

Decizia UDMR de a nu vota moţiunea încurcă serios planurile lui Liviu Dragnea, în condiţiile în care maghiarii numărau nu mai puţin de 30 de voturi. Aşa, va trebui să se bazeze doar pe majoritatea fragilă pe care o au PSD şi ALDE ( 14 voturi diferenţă), în condiţiile în care parlamenatrii de Timiş şi Caraş-Severin îl susţin pe Sorin Grindeanu, iar alte trădări ar putea să apară peste noapte, în condiţiile în care Victor Ponta mobilizează aripa din partid pe care o controlează. Chiar şi Călin Popescu Tăriceanu a recunoscut că moţiunea e pe muchie e cuţit. ”Am făcut socoteala inversă, îi ştim pe cei care vor vota împotriva moţiunii de cenzură . Sunt cu aproximaţie 16 sau 17, dar nu sunt numai din coaliţie din aproximările pe care le am. Sunt, de exemplu, cei cinci parlamentari care au plecat de la noi şi care nu fac parte din coaliţie”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu. Chiar şi fără cei cinci, diferenaţa în favoarea PSD rămâne de doar două voturi.



Muzică patriotică în Parlament

Deputatul PNL Florin Roman a pus pe telefon melodia „Trasilvania măreaţă”, la Comisia Juridică, unde deputaţii din trei comisii parlamentare aşteaptau de aproape o oră începerea şedinţei, în care urma să se dea un raport asupra propunerilor legislative dorite de UDMR. De asemenea, liderii PMP au legat banderole tricolore de uşa biroului preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.