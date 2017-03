Dragnea: Nu am nicio afacere şi nu deţin nicio proprietate în Brazilia. Dacă îmi găsiţi acolo proprietăţi, vă promit că le donez

Întrebat de reporteri dacă are afaceri în Brazilia, liderul PSD a răspuns că nu deţine nicio proprietate acolo şi nici nu are afaceri peste ocean. „Eu nu am nicio afacere în Brazilia, nu am nicio proprietate în Brazilia. E o legendă care circulă de foarte mulţi ani. Dacă dumneavoastră sau alţii îmi găsiţi acolo proprietăţi, vă promit că le donez“, a declarat Liviu Dragnea

La insistenţele presei care l-a întrebat dacă a stat sau nu în Fortaleza „la pensiunea domnului Campos“, preşedintele PSD a spus că el merge de 11 ani în Brazilia şi va continua să facă acest lucru.

„Eu merg în Brazilia de 11 ani şi vă anunţ şi îi anunţ pe toţi cei care sunt preocupaţi de asta că o să mai merg. Aşa cum am mai mers şi în alte locuri din ume, am stat în Brazilia în foarte multe locuri. Brazilia e o ţară mare. Nu am făcut nimic ilegal. Din câte ştiu eu, am avut şi încă am dreptul să circul în această lume, punct”, a subliniat liderul PSD.

Totdată, acesta a precizat că nu a ţinut nicio şedinţă de partid în Fortaleza