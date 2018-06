Dragnea: Fondul Suveran de Investiţii va participa la dezvoltarea infrastructurii şi la reindustrializarea României, va investi în agricultură, va creşte PIB-ul

Preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea a apărat miercuri înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii prin care mai multe companii au fost transferate într-un fond de investiţii privat.

„Unii colegi care astăzi spun aceste enormităţi, inspiraţi probabil şi de cineva care vorbea de înţelegeri (...) cu evreii, pentru că sunt în aceeaşi gaşcă, susţineau în campania electorală ideea acestui Fond Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Nu-l susţineau pentru că trebuia să fie susţinut, ci pentru că au înţeles cât este de important şi este unul dintre pilonii importanţi ai programului de guvernare. Acest Fond, că am văzut că e criticat şi de opoziţie, funcţionează în multe ţări din Europa, din lume şi a ajutat economia. Un fond care va participa la dezvoltarea infrastructurii mari din România, va participa la reindustrializarea României, un fond care va investi în agricultură, care va genera foarte multe locuri de muncă şi care va contribui serios la creşterea PIB”, a afirmat Liviu Dragnea.

Întrebat de ce au fost introduse în FSDI companii precum Poşta Română, care nu sunt foarte profitabile, acesta a spus:

„Orice companie care este introdusă în acest fond va fi avantajată. Pe noi ne interesează asta şi aşa se va întâmpla. Toate aceste companii să se dezvolte mult mai bine şi mult mai sănătos, pentru că va fi o dezvoltare cu o influenţă politică zero, va fi o administrare profesionistă. Acolo vor fi selectaţi şi numiţi în cele două structuri de conducere profesonişti, oameni care să facă ca aceste companii să fie mult mai profitabile, mult mai eficiente. Este inadmisibil ca unele companii importante an de an să stea cu bani în bănci pe care să nu-i folosească pentru dezvoltarea proprie şi economică”.

Întrebat dacă Darius Vâlcov va fi numit într-o funcţie de conducere la FSDI, Dragnea a negat şi a spus că Vâlcov nu vrea acest lucru.

Parlamentul a adoptat miercuri, cu 174 de voturi "pentru", 98 de voturi "împotrivă" şi trei abţineri, proiectul de lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii (FSDI) care se va ocupa atât de dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, cât şi de administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit. Potrivit proiectului, din FSDI vor face parte mai multe companii, iar capitalul social va fi de 9 miliarde de lei.