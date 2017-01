Dragnea, despre graţiere: Nu mă îmbăt că vor face ordonanţe şi mă va scăpa sistemul din mână. Mi se pot face dosare unul după altul. Miza e mare

„Pe mine nu mă interesează. Mie mi se pot face dosare unul după altul. Nu mă îmbăt că vor face ordonanţe şi mă va scăpa sistemul din mână. Nu cred aşa ceva pentru că este o miză foarte mare“, a spus preşedintele PSD Liviu Dragnea, despre efectele celor două ordonanţe asupra dosarelor sale.

Liderul PSD a mai spus că aşteaptă de la Guvern o poziţie clară asupra acestor două proiecte de ordonanţă privind graţierea şi modificarea Codurilor Penale în sensul îmblânzirii pedepselor pentru fapte penale.

„Când au de gând să facă ceva, să fie hotărâţi, limpezi, exacţi şi riguroşi. Vreau să văd dacă iau o decizie. Nu am văzut pe nimeni să critice când au fost adoptate zeci de modificări la Codul Penal, prin ordonanţe de urgenţă. Aştept să văd Guvernul că are o poziţie pe care să o înţelegem cu toţii. Eu am spus că sunt ordonanţe negative. Că le adopţi, că nu le adopţi, trebuie să iei o decizie“, a mai spus liderul PSD.

Dragnea a mai spus că, începând cu săptămâna viitoare, va începe să vorbească „despre adevăraţii penali din România“. „M-am săturat să se vorbească de penalii de la PSD şi ALDE. Nu mi-a răspuns domnul procuror genereal. Dacă a primti o plângere de la AEP privind finanţarea ilegală a USR“, a mai spus Dragnea.

În al doilea dosar, în care are termen pe 31 ianuarie, preşedintele PSD Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu pentru angajarea fictivă a două secretare la PSD. În proiectul de ordonanţă care redefineşte mai multe fapte penale, infracţiunea de abuz în serviciu va fi incriminată doar dacă există un prejudiciu de peste 200.000 de lei, iar fapta se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la trei ani sau amendă, în loc de doi până la şapte ani, cum este în actuala legislaţie penală. Liviu Dragnea va fi absolvit de orice vină pentru că prejudiciul în dosarul său este de 108.612 lei, deci cel de-al doilea dosar al său se va clasa.