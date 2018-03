Dragnea, la Congresul PSD: România are nevoie de copii, are nevoie de mame şi de taţi. Trebuie să stimulăm natalitatea

„Dacă privim spre viitoarele generaţii, este vital ca statul român să încurajeze natalitatea într-o formă concretă şi programatică. Demografia are nevoie de politici clare, dedicate, mai mult ca niciodată România are nevoie de copii, are nevoie de mame şi de taţi, iar pentru asta statul român trebuie să ofere condiţii generoase de stimulare a natalităţii”, a spus Liviu Dragnea sâmbătă, în discursul său de la Congresul PSD.







Dragnea a afirmat că problema creşterii populaţiei este abordată prin măsuri concrete de către toate statele dezvoltate şi civilizate, astfel că şi România va lansa un program care „să dea curaj şi garanţie viitorilor părinţi”.





„Creşterea populaţiei este o problemă pe care toate statele dezvoltate, toate statele civilizate o abordează prin măsuri concrete, prin politici sociale şi economice. Vom lansa un program de încurajare a natalităţii, care să dea curaj şi garanţie viitorilor părinţi. Să nu uităm că România este ţara copiilor noştri şi trebuie să facem tot ce este nevoie”, a mai spus Dragnea.