Daniel Constantin: Voi susţine în continuare un guvern condus de Sorin Grindeanu. Singurii responsabili sunt Dragnea şi Tăriceanu!

"Ce am spus in ultimele luni se confirma, din pacate pentru stabilitatea Romaniei! Astazi este clar pentru toata lumea ca toate deciziile Coalitiei, toate deciziile care au influentat activitatea guvernamentala, au fost luate de doua persoane in mod discretionar - de Liviu Dragnea si de complicele acestuia, de Calin Popescu Tariceanu. De la numirea ministrilor si pana la cele mai controversate decizii, singurii responsabili sunt Dragnea si Tariceanu!", a scris Daniel Constantin pe Facebook după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Sorin Grindeanu.

"Astazi este un moment de cotitura pentru Romania, pentru viitorul nostru, al tuturor. Eu m-am opus abuzului si minciunilor lui Tariceanu in ALDE, m-am opus unui mod arhaic de a face politica, unui om care a calcat in picioare principiile democratice obligatorii oricarui partid! Astazi, toti cei care simt si gandesc la fel ca mine sunt bineveniti alaturi de mine şi colegii mei!", a îndmenat fostul copreşedinte ALDE, care şi-a anunţat susţinerea faţă de Grindeanu.

"Este sfârşitul unui astfel de mod de a face politica, sfarsitul politic al celor care gândesc aşa!

Eu, spre deosebire de Dragnea si de Tariceanu nu imi schimb opinia si angajamentul! Voi sustine in continuare un guvern condus de Sorin Grindeanu, din simplul motiv ca este un om onest care iubeste Romania mai mult decat propria functie sau beneficiu", a conchis Daniel Constantin.

Comitetul Executiv al PSD, for de conducere din care fac parte vicepreşedinţii partidului şi liderii din teritoriu, i-a retras sprijinul politic premierului pentru a-l forţa să demisioneze. Însă Grindeanu a refuzat şi a anunţat că pleacă din fruntea Guvernului numai dacă Iohannis va garanta că numeşte un nou premier tot de la PSD. Grindeanu îl acuză pe Dragnea că vrea toată puterea. Toţi miniştrii PSD şi ALDE au demisionat din Guvern.