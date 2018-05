Daniel Constantin: Tăriceanu îl va trăda pe Dragnea. Liderul ALDE are cel mai urât caracter. La moţiunea de cenzură a PNL, noi vom ţine la câteva principii

Urmăreşte pe adevarul.ro emisiunea.

Despre parlamentarii „transferaţi“ de Pro România:

Daniel Constantin: La începutul acestui an mi s-a părut corect să aşteptăm ce se întâmplă în dosar, apoi să începem campania pentru europarlamentare. Acum am început ofensiva, am început construcţia de organizaţii. Oamenii care ne simpatizează au început să vină către noi. Noi vrem să facem un altfel de partid. Sunt şi oameni noi, profesionişti, dar şi oameni care au făcut politică, dar poate nu au avut o decizie în mână. Luni avem un eveniment de lansare al agendei politice despre care vorbim cel puţin un an de zile. Cei care vin vor avea de câştigat.

Despre conducere: tandem sau Ponta preşedinte

Dacă Victor Ponta vrea să fie preşedinte eu mă bucur. Este politicianul cu anvergură mai mare. Eu am lucrat cu mulţi politicieni. Nu există un politician cu un caracter mai urât ca Tăriceanu. Mă bucur de achitarea sa. Dar din punct de vedere al caracterului este cel mai urât om. El a vrut să mă cumpere pentru a-mi fi mie bine, dar altora rău. Ponta e un om cu caracter, care s-a ţinut de cuvânt. Apoi, e un prieten foarte bun.

Ponta a spus clar că nu-l interesează candidatura la preşedinţia României. Categoric vom candida cu lista noastră la europarlamentare. Până la europarlamentare cred că vom avea structuri în toate judeţele. Deja avem unele structuri.Vrem să constituim şi grupuri politice. Noi vrem oameni de calitate: omul potrivit la locul potrivit. E momentul să punem oameni care să ne facă mândri. Noi suntem un partid patriot, care înţelege rolul României în UE şi NATO.

Despre comparaţia dintre Pro România şi UNPR

Eu nu vreau să fac comparaţii. Noi nu vrem mâine la guvernare. Ţara nu mai poate fi condusă de Dragnea şi Tăriceanu. Noi nu ne-am format casă rupem un guvern, să dărâmăm un guvern. PSD a arătat şi probabil va scădea brusc. Eu nu cred în sondaje de opinie. PSD dacă va continua aşa se va duce repede în jos. Noi suntem o alternativă la toate partidele. PNL încă se zbate, încă nu se regăseşte. Nu pregătesc un guvern din umbră.

Eu cred că noi nu spunem doar că „lumea politică e rea“. Nu, sunt şi oameni buni. PSD e peste 30%, dar sub 38%. Noi trecem pragul electoral. E făcut sondajul înainte de achitarea lui Ponta. Încă nu începusem să turăm motoarele. În acel sondaj, 61% spun că guvernarea Ponta e cea mai bună din 1989 încoace. Pe 28 mai sper să aducem în faţa celor care ne urmăresc cât mai mulţi oameni. Ponta e acum căutat de numeroşi colegi din PSD care sunt nemulţumiţi.

Despre revenirea lui Ponta în PSD.

Nu, nu cred că se va întoarce. O să vă spună Ponta.

Despre moţiunea cenzură

Noi am spus clar că Guvernul trebuie să plece. Însă, liberalii nu fac bine. Dacă faci o moţiune de cenzură te consulţi cu ceilalţi. Nu spui că dărâmi Guvernul. Şi la instalarea Guvernului Dăncilă, PNL a preferat să joace singur, nu a propus pe nimeni. ALDE are un mesaj propulsat de anumite televiziuni. A găsit şi o anumită portiţă. După alegerile prezidenţiale, ALDE nu va mai exista.

Tăriceanu îl va trăda pe Dragnea fără niciun fel de probleme. ALDE, probabil în 2020, fie nu va mai exista, fie nu va mai intra în Parlament.

Pentru moţiune noi vom ţine la câteva principii. Unul este debirocratizarea. Ne sufocă. Noi ştim ce avem de făcut. Dacă aceste partide vor prelua din principiile noastre, sigur, putem susţine.

Despre o nouă majoritate

Am spus clar: pe noi nu ne interesează. Ponta a fost prim-ministru, eu vicepremier, Câmpeanu a fost ministru. Noi putem susţine o eventuală formulă dacă se respectă anumite lucruri. Obiectivul nostru e legat de europarlamentare.

Despre viitorul politic al lui Dragnea

Eu cred că nu mai are un viitor. Are un procent ridicat de nefavorabilitate. Nu asta mă interesează.

Despre numărul de parlamentari

Da, o să fie mai mare. O să vedeţi că săptămâna viitoare o să fie altă cifră. Oricum, pentru noi nu contează numărul. Noi o să facem cerere pentru grup parlamentar domnului Dragnea, iar dacă Dragnea o respinge, mergem la CCR.